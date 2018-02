Perussuomalaisista eronneet Johanna Huisko ja Reijo Paunonen toivotettiin tervetulleiksi keskustan riveihin — Valtuuston 27 paikasta 16 on nyt keskustalla Siirtymisten syynä on epäluottamus puoluejohtoon. Puolueen arvotkaan eivät enää miellytä. Arja Reinikainen Perussuomalaisista eronneet Reijo Paunonen ja Johanna Huisko loikkasivat keskustan kelkkaan.

Keskusta vahvistaa entisestään asemiaan Juvalla. Perussuomalaisista eronneet kunnanhallituksen jäsen Johanna Huisko ja valtuutettu Reijo Paunonen siirtyvät keskustan riveihin.

Keskusta toivotti uudet jäsenet avosylin vastaan, mutta ilman ehtoja.

Huisko olisi halunnut varmistaa paikkansa kunnanhallituksessa kahden vuoden jälkeen.

— Meillä ei ole mandaattia mennä tekemään tällaisia sopimuksia, totesi kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen (kesk.).

Huisko luopui vaateistaan ja allekirjoitti maanantain kokouksen jälkeen yhdessä Paunosen kanssa sopimuspaperin keskustaan siirtymisestä.

Puolueesta toiseen siirtymiset eivät vaikuta varavaltuutettujen kutsujärjestykseen, vaan se pysyy vaalikauden paikkajaon mukaisena.

Keskustalla on nyt Juvan valtuustossa 16 paikkaa. Toiseksi suurimmalla puolueella sosiaalidemokraateilla on viisi, kokoomuksella kolme ja kristillisdemokraateilla kaksi paikkaa.

Valtuustossa perussuomalaisena jatkaa enää vain Ano Turtiainen, joka on myös Juvan perussuomalaisten puheenjohtaja.

Syynä epäluottamus johtoon

Sekä Paunonen että Huisko ilmoittivat eronsa johtuvan epäluottamuksesta puoluejohtoon. Puoleen nykyiset arvot eivät ole kummankaan mieleen.



Juvan tapahtumat saivat alkunsa, kun kesäkuussa Jyväskylän puoluekokouksessa puheenjohtajaksi valittiin Jussi Halla-aho. Pian valinnan jälkeen enemmistö perussuomalaisten eduskuntaryhmästä erosi omaksi ryhmäkseen ja myöhemmin puolueekseen.



Paunonen toimi viime vuonna perussuomalaisten Etelä-Savon piirin vt. puheenjohtajana. Syksyn piirikokouksessa sekä Huisko että Paunonen olivat ehdolla puheenjohtajaksi. Valituksi tuli Jari Rajapolvi Pieksämäeltä.



Paunonen toteaa, että piirikokouksen valinnat olisivat hänelle kyllä sopineet. Paunoselle olivat liikaa Rajapolven julkisuuteen antamat lausunnot puolueen piireissä alkavista puhdistuksista.