Korjausompelija Katja Väisänen on toiminut itsenäisenä yrittäjänä kymmenisen vuotta. Hän on huomannut, että kangaslaadut menevät huonompaan suuntaan, ja myös vetoketjut ovat heikentyneet.

Mikkeliläinen korjausompelija Katja Väisänen, miten päädyit ompelijaksi?

— Pikkutyttönä äiti teki meille sisaruksille vaatteita. Siinä sivussa piti ryhtyä tekemään nukenvaatteita. Sitten ompelukärpänen puraisi. Koulun jälkeen pyrin ammattikouluun. Valmistuin ompelijaksi, mallipukineiden valmistajaksi. Enkä päivääkään ole katunut. Olen ollut itsenäisenä yrittäjänä kymmenisen vuotta.

Millaisia ompelutöitä teet?

— Olen korjausompelija eli korjaan, lyhennän tai kavennan asiakkaiden uusia tai vanhoja vaatteita.

Millainen on ompelijan työpäivä?

— Tulen aamulla kahdeksan aikaan töihin, mutta ompelimon ovet avautuvat kello 10. Kaksi ensimmäistä tuntia varaan tarkkaan ompelutyöhön. Kello 15 laitan ovet kiinni. Jatkan päivää täällä tai joskus vien ompelutöitä kotiin. Yrittäjän työpäivät ovat vaihtelevia.

Teetkö yhden työn valmiiksi vai onko samanaikaisesti työn alla useampiakin töitä?

— Sekä että. On aamuja, että ratkon vain vetoketjuja, jos on vaikka 15 takkia odottamassa vetoketjun vaihtoa. Kun asiakas tuo vaatteen, laitan siihen nimen ja päivämäärän. Teen sitä mukaa töitä pois. Jos on odottamassa useampi nahka-asutyö, otan työn alle kaikki nahkatyöt, ettei neulaa ja lankaa tarvitse koko ajan vaihtaa.

Millainen on ompelijan toiveasiakas?

— Tietenkin sellainen, joka ymmärtää työtilanteen tai työruuhkan. Ihannetilanne on, että asiakas tulee uudelleen ja tuo vielä kaverinsakin.

Monen komerossa vaatteet kutistuvat, miten saat asusta suuremman?

— Sellainen onnistuu helpommin kuin dieetti. Pitää laittaa lisää kangasta. Yhden kokonumeron verran vaatetta voi suurentaa. Miesten puvun housut on helpoimpia levittää. Jo takasaumassa on ajateltu, että housuja voi levittää 3-5 senttiä.

Kumpi on yleisempää asun pienentäminen vai suurentaminen?

— Tuntuu, että asun suurentaminen on tänä päivänä yleisempää.

Mikä on haasteellisinta ompelijan työssä?

— Aikatauluttaminen eli yrityksen ja perheen pyörittäminen, koska työmäärä lisääntyy huimaa vauhtia. Maanantaina ja tiistaina ompelimo on auki asiakkaille ja varattu töiden vastaanottoon. Muut päivät varaan työhön eli ompelemiseen.

Ovatko kankaat muuttuneet?

— Kangaslaadut menevät huonompaan suuntaan. Myös vetoketjut ovat nykyään heikentyneet. Merkkitakit tulevat jo saman talven aikana vetoketjun vaihtoon.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 31.10.2018.