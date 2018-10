Ensilumi on jo täällä, Mikkelin seudulla on nyt minitalvi — Katso kuvat!

Mikkelin seutu on nyt saanut ensilumen peitteen syksyn piristykseksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan Mikkelin lentoasemalla on mitattu kolmen sentin lumikerros perjantaiaamulla.

— Lumikerros näyttää vahvalta, siinä on jo vähän puskuria. Talvisin alue on kuitenkin tällä hetkellä Keski-Suomi, siellä on pyryttänyt kunnolla. Joutsassa on mitattu jopa 24 sentin lumikerros, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Jari Tuovinen.

Jaakko Avikainen Etelä-Savossa saadaan nyt nauttia ensilumesta.

Jaakko Avikainen Ensilumi kirkastaa lokakuista päivää.

Hän sanoo, että kuurosateita on tulossa Venäjän suunnalta myös Etelä-Savoon perjantain aikana. Ajelehtivilta kuuropilviltä on odotettavissa paikoin vettä, paikoin lunta. Perjantai-iltaan mennessä sää kuitenkin selkiytyy.

Etelä-Savossa säätila on +2 celsiusasteen paikkeilla perjantaina. Tuovisen mukaan nollakeli vaihtuu pakkaseen yöllä. Korkeapaine vahvistuu, joten viikonlopuksi on luvassa pakkasta. Öisin voi olla peräti -5 celsiusastetta.

Tuija Neuvonen Lukijan kuva lokakuisesta ensilumesta.

— Nyt on tulossa ikään kuin minitalvi, noin viikon kylmä jakso. Ensi viikon alun jälkeen sää muuttuu kuitenkin jälleen lauhaksi. Sitten lumi sulaa ja vettä saattaa sataa, Tuovinen sanoo.

Ilmatieteen laitoksen mukaan ajokeli muuttuu perjantaina aamupäivällä huonoksi lumi- tai räntäsateen vuoksi Etelä-Savossa. Onnettomuusriski on kohonnut.

Etelä-Savon pelastuslaitoksen mukaan perjantaiaamu on ollut hiljainen.

Länsi-Savon lukijat ovat lähettäneet toimitukseen upeita kuvia ensilumesta.

Vesa Taalikka Tunnelmallinen lukijan kuva perjantaiaamulta.