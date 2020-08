Essote antaa oman alueellisen maskisuosituksensa, jos THL ei julkaise pian omaansa – Pakkokaranteeni riskimaista palaavien osalta vielä kysymysmerkki Essotelle

Essote antaa oman alueellisen maskisuosituksen, jos THL ei julkaise omaa suositustaan tällä viikolla. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle.

Essotesta oltiin viime viikon loppupuolella yhteydessä THL:ään maskisuositusta koskien, sillä Essote suunnitteli julkaisevansa oman suosituksensa jo tuolloin. THL kuitenkin ehdotti, että Essote odottaisi vielä valtakunnallista maskisuositusta.

Esimerkiksi Turku ei jäänyt odottelemaan THL:n maskisuositusta, vaan suosittelee kaikille joukkoliikenteen matkustajille maskien käyttöä koulujen alkaessa.

Helsingin Sanomien mukaan THL on luvannut antaa maskisuosituksensa torstaina.

Essoten alueellinen suositus kasvomaskien käytöstä koskisi julkista liikennettä ja julkisia tilaisuuksia, joissa ennestään tuntemattomat ihmiset ovat lähekkäin toisiaan.

– Maskisuositus koskisi tilanteita, joissa etäisyyksien pitäminen on esimerkiksi ruuhka-aikaan mahdotonta, Essoten ylilääkäri, pandemiapäällikkö Hans Gärdström kertoo Länsi-Savolle.

Lähtökohtaisesti Essote pyrkisi olemaan antamatta alueellista maskisuositusta koulujen tai koulukyytien osalta.

– Odotamme THL:ltä tietoa muun muassa siitä, tuleeko yläkoululaisille ja lukiolaisille koulukyytien osalta maskisuositus, jos etäisyyksiä on mahdotonta pitää. Alakouluikäisten lasten kohdalla maskeista on enemmän haittaa kuin hyötyjä. Lähtökohtana kuitenkin on, ettei sairaana tulla kouluun.

Essote aikoo vielä tällä viikolla käydä Opetusministeriön antamia ohjeistuksia läpi yhdessä rehtoreiden kanssa.

– Olemme käyneet esimerkiksi käsienpesuohjeistuksia ja pintojen pesuun liittyviä kysymyksiä läpi. Luokkatilassa ei välttämättä pystytä sijoittamaan pulpetteja väljemmin oppilasmäärästä riippuen. Opettajien kiertämistä koululta koululle pyrimme minimoimaan, Gärdström kertoo.

Essote odottaa valtakunnallista päätöstä myös pakkokaranteenin suhteen

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti maanantaina tiedotustilaisuuden, jossa se kertoi omaehtoisen karanteenin vaihtuvan pakolliseen karanteeniin riskimaista saapuville.

Ministeriö pyrkii siihen, että riskimaista tulevat matkustajat määrätään karanteeniin niin pian kuin mahdollista. Karanteenipäätöksen toimeenpanija on aluehallintoviranomainen. Riskimaista saapuville matkustajille voidaan määrätä myös pakkotestejä, sillä aluehallintovirastolla on oikeus määrätä maahan saapuva henkilö terveystarkastukseen.

– Meidän on katsottava, mitä valtiovalta päättää asiasta. Ihminenhän voidaan laittaa sairastuttuaan pakkokaranteeniin tartuntatautilain perusteella. Nyt olisi kuitenkin kysymys siitä, ettei ihminen olisi välttämättä sairastunut eikä varmuudella altistunut taudille ja hänet laitettaisiin pakkokaranteeniin, Gärdström sanoo.