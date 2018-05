Äitienpäivään valmistaudutaan rakkaudella: "Äiti on perheen sydän"

Juhlapäivä on ensi sunnuntaina. Omaa äitiä muistavat niin lapset kuin iäkkäämmät.

Äitienpäivää on Suomessa vietetty 100 vuotta. Tosin 1918 Suomen ensimmäistä äitienpäivää vietettiin vain Alavieskassa. Päivä oli tuolloin 7. heinäkuuta. Nykyään äitienpäivä on aina toukokuun toinen sunnuntai.



Monessa perheessä äitienpäivällä on omat perinteensä. Lapset muistavat äitiä kortilla, kantavat aamulla kahvikupin äidille vuoteeseen ja isät vievät äitinsä ja puolisonsa äitienpäivälounaalle. Virallinen Suomi juhlistaa äitejä jakamalla äitienpäivän kunniamerkkejä.