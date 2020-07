Taianomainen Valkjärvi ja vieraanvarainen sinitiainen – Katso lukijoiden lähettämät kesäkuvat!

Länsi-Savon lukijat ovat lähettäneet toimitukseen upeita luontokuvia. Kuvissa näkyvät niin Valkjärven kesäyön kauniit värit kuin vieraat tervetulleeksi toivottava sinitiainen.

Harri Tiusanen Räikeä punainen korostaa kauniisti perhosen siipien hienovaraista kiiltoa Ihastjärvellä. Kiitos kuvasta Harri Tiusanen!

Satu Kalçin Mikkelin Lammassaaren pitkospuut näyttävät vievän taivaanrantaan asti. Kiitos kuvasta Satu Kalçin!

Jari Parkkinen Härkälinnun värit pääsevät auringossa oikeuksiinsa. Kuva on otettu Vuohijärvellä. Kiitos kuvasta Jari Parkkinen!

Riitta Kiljunen Kutsumaton vieras Puumalan Rokansalossa räpisteli kasvihuoneen verhossa ennen talikolle istahtamistaan. Kiitos kuvasta Riitta Kiljunen!

Marko Kärkkäinen Sinitiainen toivottaa vieraat tervetulleeksi Anttolan Pitkälahdessa. Kiitos kuvasta Marko Kärkkäinen!

Aimo Lötjönen Aimo Lötjönen kuvasi uskolliset alivuokralaisensa mökillään Suurlahdessa. Kiitos kuvasta!