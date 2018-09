Viisi hehtaaria Tikkalasta maksaa 200 000 euroa. Lähistöllä on muun muassa ruokatehdas. Kaupungin mukaan alueella on hienoista tonttikysyntää.

Mikkelin kaupunki herättelee Tikkalaan suunniteltua teollisuuden ja yritystoiminnan aluetta.

Kaupunki omistaa maata kaupunkirakenteen eteläpuolella Viitostien ja Vanhan Otavantien välissä Tikkalan risteysalueella ja on nyt ostamassa lisää maata.

Kaupunkiympäristölautakunta esittää valtuustolle noin viiden hehtaarin suuruisen määräalan ostamista ramppialueen vierestä.

Kauppasumma on 200 000 euroa. Myyjänä on kaksi yksityistä henkilöä.

Määräalalla on voimassa valtuuston yli kymmenen vuotta sitten hyväksymä asemakaava.

Kaupunki on kaavoittanut kaupan kohteena olevan määräalan. Paikalle ei ilmaantunut yhtään yritystä, ja nyt omistajat myyvät alueen kaupungille.

Kaavassa määräala on pääosin, noin 3,4 hehtaarin osalta, merkitty liikerakennusten korttelialueeksi. Loppuosa on suojaviheraluetta sekä maa- ja metsätalousaluetta.

Kaupunki on usean vuoden ajan valmistellut Tikkalan aluetta yritystoimintaan.

Alueella on nykyisin kaksi isoa teollisuusyksikköä, HK Scanin ruokatehdas sekä SBS Betoni Oy:n elementtitehdas.

Tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo, että alueella on orastavaa kysyntää.

— Tunnusteluja on ollut, mutta muuta kerrottavaa ei juuri nyt ole. Kaupan tarkoitus on varmistaa, että tonttitarjontaa on, kun kysyntää ilmenee.

Riihelän mukaan kaupunki on jakanut teollisuus- ja yritystoimintoja alueellisesti eri puolille kaupunkia.

Esimerkiksi Metsä-Sairilaa on soviteltu kiertotalouden yrityksille, Tuskua pienyritystoimintaan, Pieksämäen tien suuntaa logistiikalle ja Tikkalaa enemmän tilaa vievälle yritystoiminnalle.

— Kysyntää ohjataan alueiden ominaispiirteiden mukaan niin, että joka paikkaan ei ripotella kaikkea. Uskomme, että Tikkalan alueella on kysyntää.

Tikkalan markkinointia ajaa sekin, että alueella on valmiutta yritystonttien muodostamiseen. Kun elintarviketeollisuus aikoinaan sijoittui alueelle, kunnallistekniikka rakennettiin verrattain järeästi.