Mikkeliläisen Mervi-Marika Uimin perheessä syödään hirvenlihaa silloin kun sitä saadaan — Kysyimme Mikkelissä, näkyykö riistaruoka kotien ruokapöydissä

Lähestyvän syksyn metsästyskausi on hyvässä vauhdissa. Länsi-Savon gallupissa selvisi, että riistaruoka on edelleen hyvin suosittua kotien ruokapöydissä.

Pari viikkoa sitten alkoivat sorsanmetsästys ja karhujahti. Syyskuun alussa käynnistyi jäniksen metsästyskausi. Lokakuussa on vuorossa lihamäärältään tuottoisin hirvenmetsästys.

Kysyimme Mikkelissä, näkyykö riistaruoka kotien ruokapöydissä.

Mikkeliläinen Mervi-Marika Uimi sanoo, että perheessä syödään riistaruokaa silloin, kun sitä saadaan.

— Riistaliha on varsinaista lähiruokaa. Meillä koko perhe syö ihan mielellään riistaruokia.

— Perheessä ei harrasteta metsästämistä. Riistalihaa on saatu naapurista ainakin joulun alla, kun siellä isäntä on hirviporukassa mukana. Muuta riistalihaa meillä ei ole ollut. Hirvenliha on ainoa. Hirvenlihassa on vähän rasvaa ja se on monipuolinen raaka-aine. Siitä voi tehdä pihviä, käyttää karjalanpaistissa, kokonaisena paistina tai jauhaa jauhelihana, Mervi-Marika Uimi kertoo.

Mikkeliläinen Juhani Sihvonen arvostaa sekä riistaruokaa että riistaruoan hankkijoita, metsästäjiä.

Kari Toiviainen Juhani Sihvosen mielestä riistaruoka on hänen mielestään erinomaista silloin, kun sitä saa.

— Itselläni ei ole ollut aikaa lähteä metsästämään. Toki mielelläni riistaruokaa syön, jos sitä jostain saan.

— Kaikkea riistaruokaa olen maistanut linnuista jänikseen, hirveen ja karhuun. Hirven liha on maukkainta. Sitä olen yleensä saanut sukulaisilta. Riista on varsinaista lähiruokaa. Ennen kuin riista-annoksen saa eteensä, riistalihan hankinta on vaatinut paljon työtä metsästäjältä, paloittelijalta ja lopulta kokilta. Onhan riistaruoan maku ihan muuta kuin kaupasta ostetun lihan, sanoo Juhani Sihvonen.

Riistaruoka jakaa mielipiteitä

Mikko Yrjölä Jyväskylästä kertoo olevansa riistaruoan ystävä, vaikkei ehdikään metsästämään.

Kari Toiviainen Mikko Yrjölän työkaverit ovat pitäneet huolen siitä, että Yrjölän perheessä riistaruokaa on joka syksy riittänyt. Kanalinnut ja hirvipaisti ovat riistasta suosituimpia.

— Työkaverit ovat pitäneet riistaruoan hankinnasta huolen, että olen joka syksy makuun päässyt.

— Meillä kotona syksyisin riistaa syödään – metsälintua ja hirveä pääasiassa. Riistaruokaa pitää joka syksy tasaisin väliajoin syödä. Jos ei mistään sitä saa, niin sitten on ainakin hirvenlihaa ostettava. Työkavereissa on sen verran metsämiehiä, että lihassa on pysytty, Mikko Yrjölä sanoo.

Leo Hakkarainen Nurmeksesta on riistaruoan ystävä.

Kari Toiviainen Leo Hakkarainen odottaa pääsevänsä dreeveriensä kanssa jänisjahtiin. Riistaruoasta hän sanoo pitävänsä, vaikka riistan maku saattaa jakaa mielipiteitä

— Meillä syödään pienriistaa sorsaa ja metsäkanalintuja sikäli, jos niitä tähtäimeen osuu.

— Jänismetsällekin on tarkoitus tässä ehtiä, kun metsästyskausi nyt alkoi. Meillä on kaksi dreeveriä ja niitä tulee ulkoilutettua. Siinä saa itsekin raitista ilmaa ja riistaruokaa pöytään. Tykkään riistaruoasta, vaikka se vähän jakaa mielipiteitä. Yksi tykkää, toinen ei. Lokakuussa alkaa hirven metsästys luultavasti ajomiehen roolissa, Leo Hakkarainen aprikoi.