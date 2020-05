Mikkelin kaupunki peruu noin 90 lomautusta ja 60 koulunkäyntiavustajan palkanmaksun keskeytyksen – Kaupungin johtoryhmä päätti purkaa lomautuksia maltillisesti

Mikkelin kaupunki peruu noin 90 työntekijänsä lomautuksen. Lisäksi noin 60 koulunkäyntiavustajan palkanmaksun keskeytys on peruttu, joten he palaavat töihin koulujen jatkaessa lähiopetusta 14. toukokuuta, kertoo kaupungin henkilöstöjohtaja Maria Närhinen.

Alun perin koronarajoitusten vuoksi toteutettavien lomautusten piti koskea 750 kaupungin työntekijää.

Suomen hallitus päätti tällä viikolla rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Mikkelin kaupungin johtoryhmä päätti keskiviikkoiltana purkaa lomautuksia maltillisesti, koska palveluntuotanto ei ole vielä normalisoitunut.

Kaupunki lomauttaa yhteensä noin 660 työntekijää kahden tai neljän viikon ajaksi. Lomautukset alkavat toukokuun puolivälissä ja ne viedään päätökseen elokuun alkuun mennessä.

Koska lomautusten peruste on tuotannollinen eikä taloudellinen, tilanne voi vielä muuttua sen mukaan, onko töitä tehtäväksi.

Varhaiskasvatuksessa peruttu 32 ja kirjastossa 11

Päätetyt lomautusten peruutukset koskevat muun muassa varhaiskasvatuksessa työskenteleviä. Varhaiskasvatuksen 422 työntekijän lomautuksesta on nyt peruttu 32. Päivähoidossa työntekijöiden tarve voi muuttua heinäkuun loppuun mennessä.

– Tällä hetkellä noin 30 prosenttia lapsista on hoidossa eli työntekijöiden tarve on huomattavasti pienempi kuin normaalisti. Toisaalta, jos lapsia on tulossa enemmän päivähoitoon, niin työntekijöitäkin tarvitaan lisää ja lomautuksia perutaan, sanoo Närhinen.

Lisäksi on mahdollista, että ruoka- ja puhtauspalveluissa lomautukset saattavat toteutua suunniteltua lyhyempinä.

– Sieltä on lomautettu 147 henkilöä kahdeksi viikoksi, ja heidän tilanteensa riippuu esimerkiksi siitä, onko päiväkoteihin tulossa lisää lapsia kevään ja kesän aikana.

Lisäksi lomautukset on peruttu muun muassa kaupungin kirjastopalvelun 11 työntekijältä. Myös kulttuuripuolella kahden työntekijän lomautus on peruttu ja yksi palaa palkanmaksukeskeytykseltä töihin.

Liikuntapalveluista on peruttu 15 ja pelastuslaitokselta kahden työntekijän lomautukset.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelta muutaman vahtimestarin lomautus on peruttu koulujen ja kirjastojen auetessa.

Mikkeli on perustanut resurssipankin, josta voidaan tarjota lomautetulle korvaavaa työtä, jos sellaista on tarjolla.

Juttua muokattu kello 16.31: Korjattu luvut tuoreen tiedon mukaiseksi. Alunperin kaupunki ilmoitti lomautuksia perutun noin 70, joista 18 varhaiskasvatuksesta.