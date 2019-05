Vesisankarit harjoittelevat vesillä liikkumisen taitoja — Mikkelipuistoon kokoontuu noin 500 yhdeksäsluokkalaista

Suurtapahtuman takana on toistakymmentä eri järjestöä, yhdistystä ja seuraa. Vetovastuu on Mikkelin kaupungilla.

Yhdeksäsluokkalaisille suunnattu Vesisankarit-tapahtuma järjestetään Mikkelipuiston ympäristössä neljättä kertaa tiistaina ja keskiviikkona 21.—22. toukokuuta.

Tapahtumassa käy päivien aikana noin 500 yhdeksäsluokkalaista opettajiensa kanssa harjoittelemassa erilaisia vesillä liikkumisen taitoja.

Ohjelmassa on muun muassa sup-lautailua, melontaa, navigointi- ja ensiapuharjotteita.

— Parasta tapahtumassa on se, että kaikilla 9. luokkalaisilla on mahdollisuus täällä Järvi-Suomessa Saimaan rannalla oppia liikkumaan turvallisesti vesillä. Tapahtumassa oppilaat oppivat tuntemaan paikallisten vesiurheiluseurojen toimintaa, joihin on kesälomalla helppo palata. Tapahtuma kokoaa upeaan Mikkelipuistoon ison joukon toimijoita, ja se on lisännyt yhteistyötä toimijoiden välillä, kertoo tapahtumavastaava Hannu Korhonen.

Tapahtumajohtaja on Paula Åhman.

Iso liuta järjestäjiä

Tapahtuma järjestetään lukuisien eri järjestöjen, seurojen ja yhdistysten kesken.

Tapahtumaa toteuttamassa ovat Mikkelin liikunta- ja nuorisopalvelut, Mikkelipuisto ry, Mikkelin Melojat ry, Mikkelin Pursiseura ry, Mikkelin Uimaseura ry, Mikkelin Soutajat ry, Savon Perinnepurjehtijat ry, Mikkelin Latu ry, Puolustusvoimien Karjalan prikaati, Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan lapsi- ja nuorisopalvelut, Mikkelin kaupungin Olkkari, Etelä-Savon Liikunta ry sekä Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestön Etelä-Savon osasto.

Vetovastuu on Mikkelin kaupungilla. Tapahtumaa tukee Osuuspankki Suur-Savo.

Koululiikuntaliiton koordinoimaa Vesisankarit-hanketta tukee Reijo Rautauoman säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto.