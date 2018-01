Kirkkovene, Kekkonen, Putin ja Lennu — Kaakkois-Suomessa hylättiin 707 ääntä, mukana taideteoksia, suttuja ja kirjallisia kannanottoja Numeron kirjaaminen väärin päin tai paperin väärälle puolelle ei välttämättä johda äänen hylkäämiseen. Kaakkois-Suomesta löytyi myös Putinille annettuja ääniä sekä Natsi-Saksaan viittaava symboli 88.

Kaakkois-Suomessa hylättiin presidentinvaaleissa 707 ääntä. Määrä oli samaa tasoa kuin valtakunnallisesti, hylkäysprosentti oli 0,3. Mukaan mahtui asiattomia ja epäselviä ääniä sekä tyhjiä tai leimaamattomia äänestyslippuja.

Hylättyjä ääniä oli nyt selvästi vähemmän kuin edellisissä vaaleissa.

— Presidentinvaaleja pidetään jotenkin tärkeämpinä, Kaakkois-Suomen vaalipiirilautakunnan sihteeri Juha Ruuth toteaa.

Hieno piirros Lennusta

Asiattomiksi todettiin 254 lappua. Mukaan mahtui protestiääniä ja erilaisia taideteoksia.

— Ääniä saivat perinteiseen tapaan Aku Ankka ja Kekkonen, oli siellä joku Putiniakin äänestänyt. Uutena oli mukana Donald Trump, joka oli päässyt monen äänestäjän suosikiksi.

Osa äityi taiteilemaan kuvia tai kuvioita.

— Kirkkoveneitä löytyy aina, johonkin oli leikattu jopa lehdestä kuva erikseen. Siinä on pitänyt olla sitten ihan liimapuikko mukana, kun on menty äänestyskoppiin askartelemaan. Ja toki oli myös muutamia niitä kirkkoveneen vastakappaleita.

Kirkkovene on perinteinen varjovaalien ääniharava, tänä vuonna suosikkien joukkoon nousi myös Donald Trump. Kuvien äänestysliput eivät ole oikeita, kyse on kuvituskuvista.



Vastaan tuli myös symboli, jota ei ole Ruuthin silmiin ennen äänestyslipusta sattunut.

— Numero tai symboli 88. Se viittaa ymmärtääkseni Natsi-Saksaan.

Mieleenpainuvin taideteos oli kuitenkin Sauli Niinistön Lennu-koirasta piirretty taidokas kuva.

— Se oli todella kaunis piirustus. Sitä tultiin minulle oikein erikseen näyttämään.

Piirtely ei kannata

Asiattomiksi tulkittiin myös lippuja, joihin oli piirrelty kuvia varsinaisen äänestysnumeron lisäksi.

— Joku hyvin pieni koristelu ei välttämättä johda äänen hylkäämiseen. Mutta missään nimessä lappuun ei kannata piirtää mitään ylimääräistä, jos haluaa, ettei ääni mene hukkaan, Ruuth painottaa.

Joihinkin papereihin oli lisätty kirjallisia kannanottoja.

— Yhdessä luki ”Paavo kuninkaaksi”. Ilmeisesti tämä henkilö haluaa vaihtaa myös valtiomuotoa, Ruuth hymähtää.

Epäselviä, tyhjiä ja leimaamattomia

Ehdokkaan nimen kirjoittaminen ei ole suora hylkäysperustelu. Lipun ylimääräinen koristelu sen sijaan useimmiten on.

Epäselviä ääniä kertyi yhteensä 258. Nämä jouduttiin hylkäämään, sillä lautakunta ei kyennyt saamaan selvää äänestäjän tarkoittamasta numerosta.

— Nämä ovat todella valitettavia. Usein kyse on iäkkäämmistä ihmisistä, joilla ei kynä enää kestä kädessä niin, että tuloksen voisi tulkita oikein. Toivoisimme, että näissä tapauksissa pyydettäisiin rohkeasti vaaliavustaja mukaan koppiin.

Pisteet, viivat ja muut numeroa selventävät merkinnät eivät johtaneet automaattisesti äänen hylkäämiseen.

— Joissain tapauksissa ne jopa auttoivat tulkintaa. Osa nimittäin piirtää aina numeron jostain syystä väärin päin lappuun.

Vaalipiirilautakunta hyväksyi myös liput, joissa numero oli kirjoitettu väärälle puolelle paperia. Niitä oli hylätty joissain kunnissa.

— Äänethän laskettiin ensin äänestyspaikoilla, joista ne koottiin kuntien keskusvaalilautakunnille. Sieltä ne toimitettiin meille, me hyväksymme lopullisen vaalituloksen meidän alueellamme. Ja siis tarkastimme hylätyt äänet, että linja on kaikkien kuntien suhteen yhtenäinen. Ruuth selventää prosessia.

Tyhjää äänesti 140 henkilöä. Leimaamattomia lippuja löytyi 49 kappaletta. Jälkimmäisissä on kyse viime kädessä vaalivirkailijan virheestä.

— Se on kaikkien vaalien ikävä ilmiö. Joka vuosi lähtee kuntiin paimenkirje asiasta, mutta aina näitä tulee. Jos lippua ei ole leimattu, johtaa se aina äänen hylkäämiseen.

Tavoite ymmärtää äänestäjän tahto

Koko maassa annetuista reilusta kolmesta miljoonasta äänestä hylättiin 0,33 prosenttia eli hieman alle 10 000. Yleinen sääntö on, ettei äänestyslippuun saa piirtää tai kirjoittaa mitään ylimääräistä.

— Linja ei ole lieventynyt viime vuosikymmenten aikana. Jokainen lippu on kuitenkin viime kädessä oma tapauksensa ja hylkääminen arvioidaan tapauskohtaisesti, oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen kuvailee.

Jääskeläinen toteaa, että vaalipiirilautakunnan tehtävä on saada äänestäjän tarkoitus selväksi. Se, että esimerkiksi väärälle puolelle kirjoitettuja äänestysnumeroita hyväksytään, on lautakunnan normaalia toimintaa.

— Jos voidaan tulkita, että lapussa on äänestähän selkeä kannanilmaisu, voidaan ääni hyväksyä. Mutta lähtökohta on, että lippuun laitetaan vain se numero sille varatutun kohtaan.