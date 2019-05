Mikkeliläiselle Kari Rämölle mökkihommat ovat kevään merkki — Kysyimme gallupissa, mikä tekee ihmiselle kevään

Järvien jäät sulavat vauhdilla. Linnut visertävät reviirilaulujaan. Aurinko on saanut krookukset kukkaan ja pihatyötkin kutsuvat haravanvarteen.

Kysyimme, mikä ihmisille tekee kevään.

Kari Rämö Mikkelistä sanoo, että hänelle kevään merkki on jokavuotiset mökkihommat.

– Nytkin olen hakemassa letkua, että saan puutarhaan vettä.

– Kevät on minusta paras vuodenaika, mitä voi olla. Silloin kaikki herää uudelleen eloon ja linnutkin laulavat ja mieli on virkeä talven jälkeen. Meillä kevättyöt liittyvät mökillä haravointiin. Laiturista lähtien pitää katsoa, että kaikki on kunnossa eikä talvi ole tehnyt tuhojaan. Nykyään aika menee niin nopeasti, ettei pitkään talveen ehtinyt kiinnittää edes huomiota, Kari Rämö sanoo.

Kuikan huuto on kevään merkki

Timo Taskinen puuhastelee Juvalla omakotitalon pihalla takka- ja saunapuiden parissa.

Kari Toiviainen Kari Rämön kevättöihin kuuluu laiturin tarkastus.

– Polttopuita olen tehnyt. Kohta alkavat perinteiset kevättyöt pihanurmikon haravointi ja kukkapenkkien siivoaminen.

– Kevät näkyy jo luonnossa. Muuttolintuja on jo saapunut ja linnut laulavat innokkaasti pitkin päivää. Pesäpöntöt on jo onneksi puhdistettu aiemmin ja lintujen pesänrakennuspuuhat ovat käynnissä. Omalla kohdalla kevät merkitsee myös, että hiihto vaihtuu juoksuun. Vappuna on perinteisesti leikattu naapurin kanssa aita, Timo Taskinen kuvailee kevään merkkejä.

Outi Viitikainen Mikkelistä kertoo, että rannalla kuikan huuto varma kevään merkki.

Kari Toiviainen Outi Vitikaiselle varmat kevään merkit ovat kevään tuoksu ja kuikan huuto rannalla.

– Vielä ei ole kuikan huutoa kuulunut, mutta varmaan kohta kuuluu, kun jääpeite järvessä hellittää.

– Toinen kevään merkki on se, kun avaa oven ja ulkona tuoksuu kevät, kun lähtee postilaatikosta aamun lehteä hakemaan. Tietenkin kun valoisuus lisääntyy, niin ihminen herää itsekin. Kevääseen tietysti kuuluu pihan rapsutusta. Tosin pihassa on vieläkin lunta eikä vielä ole hirveästi päässyt rapsuttamaan. Sen verran lumi on kuitenkin sulanut, että krookukset jo pihassa kukkivat, kertoo Outi Vitikainen.

Kesää odotellen

Tytti ja Topi Saukkonen Mikkelistä olivat jo liikenteessä kesäisellä ajopelillä skootterilla.

Kari Toiviainen Tytti ja Topi Saukkonen sanovat, että keväässä on parasta sään lämpeneminen ja lintujen laulu.

– Keväässä on mukavaa lämpimät kelit, lumen lähtö ja kevään tuoksu. Nyt keväällä pääsee jo aloittamaan kesän odotuksen. En kyllä erityisemmin tykkää keväästä, Tytti Saukkonen sanoo.

– Lämpimät kelit, lumien lähtö ja mehujäätelö tekevät minulle kevään. Tietenkin siihen kuuluu myös lintujen laulut. Tykkään keväästä. Kun lumet sulavat, pääsee jo shortseilla olemaan, sanoo puolestaan Topi Saukkonen.