Mikkelissä Keskusbaarin tartuntaketjuun liittyen on löytynyt useampia uusia koronatartuntoja. Keskiviikkona tiedotettiin kuudesta baariin liittyneestä tartunnasta.

Tarkempaa tietoa keskiviikon jälkeen löydettyjen tartuntojen määrästä on luvassa iltapäivällä.

– Isoimmat eilisen ajot ovat vielä kesken. Tulokset valmistuvat iltapäivällä. Tällä hetkellä keskiviikon lukujen jälkeen uusia tartuntoja on tullut yhteensä kymmenkunta, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä.

Essote päivittää tilanteen takia ahkerasti altistumispaikkojen listaansa. Tuoreimmat paikat pääsee tarkistamaan täältä.

– Altistumispaikkoja alkaa olla aika paljon. Lähipäivinä nähdään, saadaanko ketjut katki, Seppälä toteaa.

Tällä hetkellä merkittävin altistumispaikka on nimenomaan Keskusbaari. Essote kehottaa edelleen kaikkia 12.–15. helmikuuta paikalla olleita hakeutumaan testiin.

– Kymmeniä on jo tullut testauksiin, mutta ongelmana on se, että emme tiedä kaikkia, jotka ovat paikalla olleet. On erittäin tärkeää tulla testiin oireettomanakin, sillä jo useampi oireeton on ollut positiivinen, Seppälä kertoo.

Tartuntojen alkuperä pystytty selvittämään

Koronajäljitystiimissä paiskitaan nyt kovasti töitä, sillä tartuntaketjujen katkaisemisessa on tärkeää saada altistuneet karanteeniin. Silloin mahdolliset jatkotartunnat tulisivat jo karanteenissa olevilta, eivätkä he enää altistaisi muita.

Viheliäisen tilanteesta tekee se, että baarissa tartunnan saaneet ovat mahdollisesti ehtineet jo muutaman päivän altistaa muita. Jos torstaina paljastuu paljon uusia tartuntoja, tarkoittaa se todennäköisesti myös uutta kasaa altistumispaikkoja.

– Nyt kun asia on tiedossa, baarissa käyneet ihmiset toivon mukaan jäävät pois harrastuksista ja muista sosiaalisista kontakteista. Se rauhoittaisi tilannetta.

Seppälän mukaan kaikkien tartuntojen alkuperä on kuitenkin toistaiseksi pystytty selvittämään. Huolestuttava tilanne alkaa olla siinä vaiheessa, jos maakunnan sisäisiä tartuntoja ei pystytä liittämään olemassa oleviin tartuntaketjuihin.