Jo neljä kuollutta saimaannorpan kuuttia löydetty — WWF vaatii verkkokiellon ulottamista heinäkuun loppuun välittömästi

Jo neljä saimaannorpan kuuttia on kuollut kalaverkkoihin Saimaalla, tiedottaa ympäristöjärjestö WWF.



Verkkokalastuskielto päättyi 1. heinäkuuta maanantaina, jonka jälkeen jo neljä erittäin uhanalaisen saimaannorpan kuuttia on löydetty kuolleena. Kaksi niistä löydettiin Pihjalavedellä, kolmas Etelä-Saimaalta ja neljäs Saimaan pohjoisilta vesiltä.



Kalaverkot ovat suurin uhka etenkin nuorille kuuteille, eikä norppaturvallisia kalaverkkoja ole olemassa. WWF vaatii verkkokalastuskiellon ulottamista heinäkuun loppuun välittömästi.



WWF on jo aiemmin vaatinut verkkokalastuskiellon jatkamista heinäkuun loppuun, sillä kuuttien kalanpyydyskuolleisuus on nykyisen asetuksen voimassaoloaikana siirtynyt voimakkaasti heinäkuulle. Samaan aikaan kuuttien havaittu kokonaiskuolleisuus kalanpyydyksiin suhteessa kannan kokoon ei ole oleellisesti vähentynyt.



WWF:n mukaan verkkokalastuskiellon jatkamisella on alueen asukkaiden tuki. Sekä Etelä-Savon maakuntaliiton kyselyssä että WWF:n teettämässä gallupissa Saimaan alueen asukkaiden selkeä enemmistö tuki verkkokieltoajan jatkamista heinäkuun loppuun asti.



WWF vetoaa Saimaan alueen kalastajiin, että nämä käyttäisivät norppaystävällisiä kalastusmenetelmiä kuten norppaturvallista katiskaa ja pitäisivtä verkot kuivalla maalla.