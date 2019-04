Uuden eduskunnan kansanedustajien valtakirjojen tarkastus on eduskuntakauden totuttu avaus, mutta tällä kertaa se tuntui jo jäävän hallitusneuvotteluasetelmien varjoon.

Tiistaina vähän jokainen kansanedustaja kertasi huhtikuun eduskuntavaalien tulosta ja pohti edessä olevaa hallituksen muodostamisvaihetta.

— Asetelma on uusi. Neljä puoluetta on aivan lähellä toisiaan. Ei tällaista ole koskaan aiemmin ollut, sanoo Etelä-Savon maakunnan kansanedustaja Jari Leppä (kesk.).

— Puolueiden järjestys vaalituloksen mukaan toki on selvä, mutta ei SDP:n ykkösasema ole kuin yhden paikan päässä. Aiemmin on aina ollut se tilanne, että yksi on ollut selkeämmin muita edellä.