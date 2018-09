Seurakunnan kerhotarjonta on monipuolistunut viime vuosina. Perhe- ja päiväkerhojen lisäksi tilausta on esimerkiksi metsä- ja liikuntakerhoille.

3-vuotias Oona Tiusanen syö hyvällä ruokahalulla kanakeittoa Mikkelin tuomiokirkon pihalla. Sunnuntaina 50-vuotiaan Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan päiväkerhotoiminnan kunniaksi lapset ja vanhemmat saivat nauttia keittolounaasta ja The Bätmäns-yhtyeen musiikkiesityksestä.

Jaakko Avikainen Päiväkerhot juhlivat 50-vuotis synttäreitään tänään Oona Tiusanen, 3 vuotta, juhli päiväkerhojen 50-vuotista taivalta kanakeitolla mummonsa Elli Tiusasen kanssa.

Päiväkerhot kuuluvat monen suomalaisen lapsuuteen, sillä valtakunnallisesti 26 prosenttia suomalaisista on käynyt päiväkerhoa, kertoo Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan kasvatuksen työalajohtaja Ville Kämäräinen.

Seurakunnan päiväkerhoissa lapset viettävät aikaa noin kolme tuntia kaksi kertaa viikossa ilman vanhempiaan. Kerhojen tavoitteena on, että lapsi oppii ryhmätoimintaa ja kehittyy sosiaalisissa taidoissaan esimerkiksi leikkien ja laulujen kautta.

Tyypillinen päiväkerhokävijä on lapsi, jonka äiti on kotona pikkusisaruksen kanssa. — Ville Kämäräinen

Oona Tiusanen on ahkera perhekerhokävijä. Perhekerhoissa aikuinen on mukana kerhossa lapsen kanssa. Oona Tiusanen on käynyt mummonsa Elli Tiusasen kanssa perhekerhossa esimerkiksi Rouhialassa.

— Oona nauttii kovasti kerhoista, varsinkin laulamisesta. Hän laulaa lauluja usein kotonakin, Elli Tiusanen kertoo.

Taaperoille kaivataan tekemistä

Perhe- ja päiväkerhot ovat monille lapsille ensimmäisiä paikkoja, joissa he tutustuvat kunnolla toisiin lapsiin. Kämäräisen mukaan Mikkelissä on tilausta erityisesti taaperoikäisille suunnatulle tekemiselle.

— Tyypillinen päiväkerhokävijä on lapsi, jonka äiti on kotona pikkusisaruksen kanssa, hän sanoo.

Kämäräinen kertoo, että seurakunnan kerhotarjonta on monipuolistunut viime vuosina. Perinteisten päivä- ja perhekerhojen lisäksi seurakunta järjestää esimerkiksi metsäkerhoja ja liikuntakerhoja.

Jaakko Avikainen Päiväkerhot juhlivat 50-vuotis synttäreitään tänään

— Tietynlaiselle teemoittelulle on tilausta. Toki esimerkiksi liikuntakerhossa on muutakin kerhotoimintaa kuin liikuntaa, Kämäräinen sanoo.

Seurakunnan päiväkerhoja on Mikkelissä siellä, missä asuu myös lapsiperheitä. Kämäräisen mukaan kerhoja perustetaan sinne, mistä ilmoittautumisia tulee. Tällä hetkellä päiväkerhoja on yhteensä 11 eri seurakunnan toimipaikassa. Päiväkerho järjestetään, jos osallistujia on vähintään seitsemän.

— Olemme pitäneet tärkeänä, että esimerkiksi Haukivuorella on omat ryhmänsä, vaikka siellä ei lapsia niin paljon olekaan, Kämäräinen sanoo.

Tuomiokirkkoseurakunnan järjestämien kerhojen lisäksi alle kouluikäisille on Mikkelin kaupungin ylläpitämiä avoimia päiväkoteja, jonne lapset voivat vanhempineen mennä arkisin. Punapirtti sijaitsee Laajalammella ja Jussin tupa Lähemäellä.