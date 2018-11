Itsenäisyyspäivän paraati rajoittaa pysäköintipaikkoja ympäri Mikkeliä tapahtuman aikana — Kaupunki siirrättää kielletyille alueille pysäköidyt autot pois

Mikkelissä järjestettävä puolustusvoimien itsenäisyyspäivän valtakunnallinen paraati aiheuttaa poikkeuksia joukkoliikenteeseen ja rajoittaa pysäköintiä kaupungissa itsenäisyyspäivänä ja itsenäisyyspäivää edeltävänä iltana. Puolustusvoimat viettävät tänä vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan, ja itsenäisyyspäivän paraati on päätös tapahtumarikkaalle vuodelle.

Toriparkki on käytössä paraatin aikana, mutta Maaherrankadun kaksi sisäänkäyntiä eivät. Kaupunki siirrättää pois sellaiset autot, jotka on parkkeerattu rajoitetuille alueille. Rajoitetut alueet on listattu alempana.

Paikallisliikenne siirtyy käyttämään keskustassa Mannerheimintietä itsenäisyyspäivänä. Mikkelin kaupungin kunnossapitopäällikkö Päivi Turkin mukaan kadulla mahtuu liikennöimään, koska itsenäisyyspäivänä ajetaan sunnuntain vuorojen mukaan.

Keskiviikkona 5. joulukuuta ja itsenäisyyspäivänä tapahtuman jälkeen paraatijoukot näkyvät Mikkelin alueella Valtateillä 5, 15 ja 13, joita joukot käyttävät siirtymiseen varuskunnista Mikkeliin ja takaisin. Kalusto siirretään Tuskun ja Karkialammen alueille 5. joulukuuta aamupäivällä, jolloin niistä voi aiheutua hetkellistä hidastetta muulle liikenteelle mainituilla valtateillä.

Katuosuuksia avataan mahdollisimman pian paraatin päätyttyä. Ihmisiä kannustetaan tulemaan paikalle jalan.

Ohimarssin reitti

Paraatiin kuuluu paraatikatselmus ja ohimarssi. Paraatikatselmus alkaa torilla kello 11.50, jolloin joukot ryhmittyvät. 12.30 joukot valmistautuvat ohimarssiin ja marssi alkaa kello 13. Ohimarssi koostuu jalan marssivista ja moottoroiduista osastoista.

Jalan marssivat joukot poistuvat torilta Porrassalmenkadulta Pirttiniemenkadulle asti ja Pirttiniemenkadulta Maaherrankadulle. Marssiin lähdetään Maaherrankadulta Vuorikadun risteyksestä. Ohimarssin reitti kulkee Maaherrankatua pitkin Vilhonkadulle, sitten Nuijamiestenkadulle ja päättyy Anni Swaninkadulle.

Maaherrankadun ja Porrassalmenkadun risteys suljetaan, kun ohimarssi alkaa.

Moottoroidut joukot lähtevät liikkeelle Pirttiniemenkadun tasalta Maaherrankadulla. Moottoroidut osat marssivat reittiä Maaherrankatu – Päiviönkatu – Lappeenrannantie ja siitä Valtateitä 5 ja 13 pitkin Tuskuun.

Yleisö pääsee seuraamaan paraatin ohimarssia koko Maaherrankadulla Itä-Suomen aluehallintoviraston edustaa lukuun ottamatta. Aluehallintoviraston edustalla on ohimarssin vastaanottokoroke, jolla marssijat ottaa vastaan Maavoimien kenraaliluutnantti Petri Hulkko, sotaveteraani Kalevi Raatikainen ja Mikkelin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Seija Kuikka.

Katselmusta yleisö voi seurata sekä kauppakeskus Stellan edustalta että Raatihuoneenkadulta. Katselmus alkaa joukkojen ryhmittymisellä, minkä jälkeen paraatin komentaja ottaa joukot komentoonsa. Tämän jälkeen otetaan vastaan kielekkeinen valtionlippu ja paraatijoukot ilmoitetaan Maavoimien komentajalle, joka on paraatin vastaanottaja. Tätä seuraa katselmus eli Maavoimien komentaja kiertää katsomassa joukot.

Lopuksi ennen paraatia on puhe, Maamme-laulu ja kenttähartaus, jonka yhteydessä lauletaan virsi. Maamme-laulusta ja virrestä lauletaan kaksi ensimmäistä säkeistöä, jos ei ole kylmä. Jos käy viima, pysytään ensimmäisissä säkeistöissä.

Poliisi painottaa, että omien lennokkien ja dronejen lennättäminen on ehdottomasti kielletty paraatin aikana.

Itsenäisyyspäivän paraati on järjestetty Mikkelissä aiemmin vuonna 2013. Maavoimien esikunnan tiedottaja Päivi Lohi arvelee, että tänäkin vuonna paikalle tulee tuhansia ihmisiä.

Pysäköintirajoitukset ja poikkeavat liikennejärjestelyt

Mikkelin kaupunki rajoittaa pysäköintiä 5. joulukuuta illasta kello 20 alkaen itsenäisyyspäivän iltapäivään asti.

Pysäköimään ei pääse seuraavilla kaduilla:

Lönnrotinkadulla, välillä Savilahdenkatu - Polttimonkatu

Hanhikankaankadulla

Kalevankadulla

Rouhialankadulla, välillä Kovalantie - Maaherrankatu

Maaherrankadulla

Vuorikadulla ja Savilahdenkadulla, välillä Porrassalmenkatu - Maaherrankatu

Porrassalmenkadulla, välillä Vilhonkatu - Vuorikatu

Mikonkadulla, välillä Savilahdenkatu - virastotalon parkkipaikka

Anni Swaninkadulla

Suur-Savonkadulla, välillä Anni Swaninkatu - Väinölänkatu

Nuijamiestenkadulla, välillä Snellmaninkatu - Kasarmikatu ja

Väinölänkadulla, välillä Nuijamiestenkatu - Suur-Savonkatu.

Itsenäisyyspäivänä ajoneuvoliikennettä rajoitetaan seuraavina ajankohtina:

Kello 7.30 – 8.00 reitillä Karkialampi – VT13 – Otavankatu – Raatihuoneenkatu.

Kello 10.15 – 10.45 reitillä: Karkialampi – VT13 – Otavankatu – Sammonkatu – Nuijamiestenkatu – Anni Swaninkatu.

Kello 11.30 – 12 reitillä Vuolingonkatu – Savilahdenkatu – Lönnrotinkatu – Hanhikankaankatu – Kalevankatu – Kovalantie – Rouhialankatu – Maaherrankatu.

Anni Swaninkatu suljetaan kokonaan muulta liikenteeltä kello 10.15 alkaen ja avataan paraatijoukkojen poistuttua.