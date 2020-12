Mikkelin kaupungin keskuskeittiön ruoka-annoksesta löytyi salmonellaa

Mikkelin kaupungin keskuskeittiön ruoan omavalvontanäytteestä on pikatestissä löytynyt salmonellaa, kertoo Mikkelin seudun ympäristöpalvelut tiedotteessaan.

Asian selvittäminen jatkuu yhdessä Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja Ruokaviraston kanssa.

Perjantai-iltaan mennessä noin kymmenen henkilöä on ottanut yhteyttä Essoten päivystysapuun. Henkilöt ovat viime viikolla syöneet keskuskeittiön tarjoamaa ruokaa ja heillä on ollut salmonellaan viittaavia oireita kuten ripulia ja kuumetta. Heistä on otettu salmonellanäytteet.

Henkilöitä, joilla on salmonellaan viittaavia oireita, pyydetään edelleen olemaan yhteydessä päivystysapuun 116 117 tarkempaa selvitystä varten, tiedotteessa neuvotaan.

Luettelo yksiköistä, joihin ruokaa on jaettu ajalla 23.-27.11.2020, löytyy Mikkelin kaupungin verkkosivuilta. Listaan on eilisen uutisoinnin jälkeen lisätty kolme yksikköä: Rantakylän päiväkoti, Orikon Helmi sekä Torpantien päiväkoti.

Lisäksi samasta tukusta peräisin olevaa epäiltyä raaka-ainetta on voitu käyttää Rantakylän yhtenäiskoululla sekä palvelukeskus Kotikartanossa Haukivuorella.

Ensi viikon aikana valmistuvista laboratoriotutkimuksista selviää, onko sairastuneiden salmonella samaa kantaa kuin ruuasta löytynyt.