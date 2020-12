Maakunnan parhaat 2020 on valittu: Essoten koronatiimi, Pieksämäen kaupunki ja Janne Leinonen Savonlinnasta palkinnoille

Tänä vuonna Etelä-Savon maakunnan parhaat -palkinnon saavat ansiokasta salapoliisityötä tehnyt Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Essoten koronatiimi, kulttuurihyvinvointiin panostanut Pieksämäen kaupunki ja kulttuuriperintötyötä tekevä Vip Cruise -yrittäjä, savonlinnalaislaivuri Janne Leinonen.

Yleisenä palkitsemisperusteena Etelä-Savon maakuntaliitto pitää sitä, että kaikki palkittavat ovat yhteishengen, identiteetin ja imagon rakentajia, jotka tuovat maakuntaamme esille positiivisessa mielessä.

Essoten pandemiatiimi on jäljittänyt koronatartuntoja tuloksellisesti Hans Gärdströmin ja Santeri Seppälän johdolla ja on siten rajoittanut koronapandemian leviämistä. Maakunnan parhaat -palkinnon perusteena on tiimin vahva osaaminen, sujuva yhteistyö ja ahkeruus.

Tiimin työllä alueen myönteinen julkisuuskuva on lisääntynyt ja asukkaiden usko yhdessä selviämiseen parantunut. Tiimi on saanut työstään myös valtakunnallista kiitosta.

Lastenkulttuuria ja risteilyjä

Pieksämäen kaupunki pyrkii tarjoamaan kaikille kuntalaisille mahdollisuuden taiteeseen ja kulttuuriin. Raati kiittää Pieksämäen kaupunkia kulttuurihyvinvointiin panostamisesta. Siitä, miten kaupungin toiminnassa asukkaiden osallisuus ja kulttuurihyvinvointi on nostettu arvoiksi.

Pieksämäen kaupunki tekee aidosti ylisektorista ja pitkäjänteistä hyvinvointia edistävää kehittämistyötä. Etenkin lasten ja nuorten osallisuuden eteen tehty työ on Pieksämäellä esimerkillistä.

VIP Cruisen yrittäjä Janne Leinonen Savonlinnasta ylläpitää osaltaan Saimaan ainutlaatuista höyrylaivahistoriaa ja -kalustoa. Leinonen on rohkeasti tuonut risteilytuotteensa tähän päivään ja on yritystoiminnassaan uuttera ja uudistava, innokas ja innovatiivinen, yhteistyöhaluinen ja -kykyinen Saimaan matkailun kehittäjä.

Timo Seppäläinen Janne Leinonen on kehittänyt perinteisiä risteilytuotteita ja tuonut ne tähän päivään, toteaa Etelä-Savon maakuntaliitto palkitsemisperusteissaan.

Korona-aikana Leinonen on mahdollistanut Saimaa-kokemuksen niillekin, jotka eivät nyt pääse paikan päälle, järjestämällä virtuaaliristeilyjä.

Palkintojenjako tiistaina

Etelä-Savon parhaat -palkinto on myönnetty vuodesta 2011 alkaen. Palkintoraadin muodostavat Etelä-Savon ely-keskuksen, Etelä-Savon kauppakamarin, Etelä-Savon Yrittäjien, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Etelä-Savon rahaston, taidetoimikunnan ja maakuntaliiton edustajat.

Loka-marraskuun ajan yleisöllä oli mahdollisuus jättää ehdotuksiaan palkinnon saajaksi. Maakuntaliiton nettisivuilla jätettiinkin ehdotuksia ennätysmäärä, noin 140 ehdotusta.

Maakunnan parhaat -palkinnot jaetaan tiistaina.