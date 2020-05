Satu Taavitsainen kyselee päättäjien esteellisyydestä – Osa päättäjistä on mukana energialiiketoiminnan hallinnossa

Mikkelin kaupunki on jo arvioinut esteellisyysnäkökulmia, mutta nyt kantaa asetelmiin ottaa myös kaupunginhallitus.

Mikkelin kaupunki joutuu pohtimaan sitä, onko osa kaupungin poliittisista päättäjistä esteellisiä käsittelemään energiaomistusta koskevaa päätöksentekoa.

Tätä arviointia on itse asiassa jo tehty, mutta asia tulee myös kaupunginhallituksen käsittelyyn. Syynä on se, että kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen (sd.) on jättänyt oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitukselle.

Taavitsainen perää oikaisuvaatimuksessaan selvitystä lähinnä viiden luottamushenkilön esteellisyydestä siinä päätöksenteossa, joka koskee kaupungin energiaomistusta.

Taavitsainen jätti oikaisuvaatimuksen kaupungille tiistaina. Hän sanoo pyytäneensä esteellisyyskysymystä arvioitavaksi ja selvitettäväksi. Kun tätä ei ole muodollisesti tehty, hän päätyi oikaisuvaatimuksen jättämiseen.

Taavitsainen pyytää kaupunginhallitusta tutkimaan, ovatko kuntalain ja hallintolain mukaan päättäjät olleet esteellisiä energiaselvitykseen liittyvässä prosessissa, siis onko jo tapahtunut tai tapahtumassa muotovirhettä.

Esteellisyys koskee Taavitsaisen mukaan hallituksen puheenjohtajaa Arto Seppälää (sd.), hallituksen varapuheenjohtajaa Armi Salo-Oksaa (kok.), hallituksen jäsentä Minna Pöntistä (vihr.), valtuutettu Olli Miettistä (kok.) ja hallituksen jäsentä Pekka Pöyryä (kesk.).

Seppälä, Salo-Oksa ja Pöntinen ovat Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäseniä. Seppälä on Suur-Savon energiasäätiön valtuuskunnan puheenjohtaja ja Salo-Oksa sen jäsen.

Energiaomistuksessa kyse on tällä hetkellä vielä valmistelussa olevasta asiasta, joten siihen ei ole muutoksenhakuoikeutta.

Miettinen on muun muassa Ese Oy:n omistaman Biosairila Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja Pöyry sellaisen yhtiön johdossa, joka tekee muun muassa pylväiden kuntotarkistusta ja sähkölinjaraivauksia.

Taavitsainen siteeraa vaatimuksessaan hallintolakia, jonka mukaan henkilö on esteellinen muun muassa, jos hän on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsen tai toimitusjohtaja sellaisessa yksikössä, jossa hänen puolueettomuutensa vaarantuu.

Kaupunginlakimies valmistelee

Kaupunki on arvioinut esteellisyyskysymyksiä. Nyt asia tulee kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Asiaa valmistelee kaupunginlakimies Jukka Savolainen. Hän muistuttaa, että ensimmäiseksi pitää arvioida se, otetaanko esteellisyysasia tässä vaiheessa käsittelyyn.

Taavitsainen viittaa oikaisuvaatimuksessaan itsekin siihen, että asia on vasta valmistelussa.

Savolainen ei arvioi asiaa vielä. Linjauksen tekee kaupunginhallitus 8. kesäkuuta.