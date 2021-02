Itä-Savon sairaanhoitopiiristä löytyi ensimmäistä kertaa koronaviruksen brittimuunnosta

Itä-Savon sairaanhoitopiirin alueelta on löytynyt koronaviruksen brittimuunnos. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Itä-Savossa on havaittu virusmuunnosta.

Muunnos havaittiin alueen koronaviruslöydöksistä tehdystä satunnaisotannasta. Tartunnan saaneen potilaan eristys on päättynyt jo tammikuun puolenvälin jälkeen.

Itä-Savossa todettu virusmuunnos on lähtöisin alueen ulkopuolelta, eikä siihen ole liittynyt leviämistä, sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri kertoo.

Essoten alueelta brittimuunnosta ei ole toistaiseksi löytynyt.