Juvalla kadonneesta kissasta luvataan tuhannen euron löytöpalkkio — Elokuussa mökillä karanneen Kirpun kohtalo on mysteeri ahkerista etsinnöistä huolimatta

Pääsiäisenä Länsi-Savossa julkaistiin epätavallinen ilmoitus.

Epätavallista ei ollut se, että ilmoituksella etsittiin Juvalla kadonnutta kissaa. Erikoisen siitä teki se, että kilpikonnavärisen, sirutetun naaraskissan kerrottiin kadonneen viime elokuussa, siis jo kahdeksan kuukautta sitten.

Lisäksi kissan löytäjälle luvattiin harvinaisen suuri löytöpalkkio: tuhat euroa.

Kissa karkasi mökiltä elokuussa

Kissan emäntä Mirella Kirtola vastaa puhelimeen kotoaan Järvenpäästä. Kirtola on lapsesta lähtien mökkeillyt kesäisin Juvalla.

Viime elokuussa, kun Kirppu-kissa katosi, Kirtolan serkku perheineen olivat käymässä mökillä. Kirtolan ja serkun lapset ja koirat temmelsivät rannassa ja pitivät kovaa ääntä.

Mirella Kirtola Kirppu oli ulkoilemassa Kirtolan mökin pihassa, kun se yhtäkkiä pinkaisi karkuun mökin taakse.

— Kirppu säikähti jotakin niin hirveästi, että lähti maha maata viistäen karkuun mökin taakse. Sen koommin sitä ei ole nähty, Kirtola kertoo.

Kirtolan mökki sijaitsee Juvan Kettulantien alkupäässä lähellä Nesteen huoltoasemaa.

Syksyn etsinnät eivät tuottaneet tulosta

Kun Kirppu ei palannut, Kirtola otti yhteyttä paikalliseen löytöeläinkotiin ja valtakunnalliseen etsijäkoiraliittoon. Hän kiinnitti katoamisilmoituksia ympäri Juvaa ja myöhemmin syksyllä laittoi ilmoituksen paikalliseen lehteen. Tuolloin Kirtola ei vielä tarjonnut kissasta löytöpalkkiota.

Koko syksyn ajan Kirtola auttajineen tekivät lähimetsiin hajujälkiä esimerkiksi tonnikalalla ja vesiöljyseoksella. Hajun toivottiin houkuttelevan kissan takaisin paikalle. Etelä-Savon eläinetsijäkoirat ry auttoi etsinnöissä ja lainasi kissan nappaamiseen tarkoitettuja loukkuja.

Olemme istuneet vihjeiden perusteella Teboilin pihassa kolmelta aamuyöstä. — Mirella Kirtola

Moni soitti havaintoja Kirpun näköisistä kissoista, mutta aina tuli vesiperä.

— Olemme äitini kanssa istuneet vihjeiden perusteella muun muassa Juvan Teboilin pihassa kolmen aikaan aamuyöstä, josko Kirppu tulisi paikalle, Kirtola kertoo.

Talveksi mökille asennettu riistakamerakaan ei auttanut.

Moni vaara vaanii kissaa

Onko Kirppu päätynyt pedon ruoaksi? Kirtola myöntää sen olevan mahdollista, mutta ei itse usko niin käyneen.

Kirtola kertoo, että paikallisen eläinlääkärin mukaan Juvalla auton alle jääneet lemmikit tuodaan yleensä klinikalle hävitettäväksi. Sielläkään Kirppua ei ole näkynyt.

Katoamisensa aikaan Kirppu oli ihmisläheinen kissa, joka pyöri rohkeasti vieraiden ihmisten jaloissa. Kirtola pohtii, että jos kissa on vielä elossa ja on elänyt tämän ajan luonnossa, se on saattanut villiintyä.

Epätietoisuus kalvaa koko perhettä

Nyt julkaistuja lehti- ja Facebook-ilmoituksia Kirtola kuvailee viimeiseksi toivokseen.

— Jos joku on ottanut Kirpun luokseen asumaan, toivon, että tuollaisella summalla siitä voisi luopua, Kirtola sanoo.

Korkea löytöpalkkio ei johdu kissan rodusta, sillä Kirppu on maatiaiskissa. Kirtola kuvailee koko perheen ikävöivän rakasta lemmikkiä.

— Tänä talvena ei mennyt yhtä ainutta päivää, että asia ei olisi pyörinyt mielessä. Myös lapseni ja äitini kaipaavat Kirppua.

Mirella Kirtola Lukuisat juvalaiset auttoivat Kirpun etsinnöissä syksyllä 2018.

Syksyllä moni juvalainen auttoi Kirtolaa etsinnöissä ja sanoi haluavansa tietää, miten Kirpun tarina päättyy.

Sen Kirtola haluaisi itsekin tietää.

Kirppu-kissaa koskevat havainnot voi ilmoittaa Mirella Kirtolalle numeroon 050 4117057.