Löydön Kartanon yrittäjät avaavat perjantaina Reissuravintolan Mäntyharjulla — Löydössä toiminta jatkuu entiseen malliin

Reissuravintolan taustalla on kokenut yrittäjäpariskunta, Aila ja Heikki Alanko. Alangoilla on takanaan pitkä ura Mikkelin Ristiinassa sijaitsevan Löydön kartanon yrittäjinä.



Reissuravintolassa on tarjolla lounasta maanantaista lauantaihin. Lisäksi sunnuntaisin katetaan bistro-lounas.