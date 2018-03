Viisivuotiaista tulee testiryhmä: Mäntyharju kokeilee vuoden maksutonta varhaiskasvatusta — Hintalappu on yli 100 000 euroa, josta valtio maksaa ehkä muutaman tonnin Elokuusta alkaen vuonna 2013 syntyneet mäntyharjulaislapset saavat varhaiskasvatusta ilmaiseksi 20 viikkotuntia. Päiväkotiin ei mahdu, joten uuden ryhmän toiminta sijoittuu kerrostalokolmioon. Tanja Rihu Päiväkoti Mustikkatassussa on niin täyttä, että maksutonta varhaiskasvatusta tarjotaan muissa tiloissa.

Mäntyharjun kunta kokeilee sivistyslautakunnan yksimielisellä päätöksellä osittain maksutonta varhaiskasvatusta ensi elokuusta alkaen.



Testiryhmänä ovat Mäntyharjun viisivuotiaat eli vuonna 2013 syntyneet lapset, jotka saavat varhaiskasvatusta ilmaiseksi 20 tuntia viikossa.

Päivähoitomaksujen tulomenetysten ja uuden ryhmän toimintakulujen kautta kokeilu maksaa Mäntyharjun kunnalle noin 120 000 euroa, mikäli kaikki viisivuotiaat tarttuvat mahdollisuuteen.

Kunta hakee mukaan myös opetusministeriön kokeiluun, jossa valtio maksaa osan kuluista, mutta sivistysjohtaja Suvi Pirnes-Toivasen mukaan kokeilu toteutetaan ministeriön päätöksestä riippumatta.



— Valtion tuki on vain muutamia tuhansia euroja, joten kokeilu tehdään joka tapauksessa, Pirnes-Toivanen vahvistaa.

Valmista, optimaalista tilaa ei ole, mutta Sairaalantielle saadaan tehtyä kohtuullisen hyvä tilaratkaisu.

Päiväkoti Mustikkatassu on niin täynnä, että maksutonta varhaiskasvatusta aiotaan tarjota kerrostalokolmiossa.



Tilaksi on valikoitunut entinen opettajien asuintalo, joka sijaitsee Mäntyharjun yhtenäiskoulun vieressä.



— Valmista, optimaalista tilaa ei ole, mutta Sairaalantielle saadaan tehtyä kohtuullisen hyvä tilaratkaisu, Pirnes-Toivanen sanoo.

Katja Juurikko Maksutonta varhaiskasvatusta tarjotaan Mäntyharjussa kaikille viisivuotiaille, joita on noin 50.

Viisivuotiaita on Mäntyharjussa noin 50, joista tällä hetkellä on varhaiskasvatuksen ulkopuolella 14.



Ajatuksena on, että lapset, jotka ovat hoidossa vain ilmaiset 20 viikkotuntia, muodostavat oman ryhmänsä Sairaalantielle.



Viisivuotiaat, jotka ovat kokopäivähoidossa, jatkavat Mustikkatassun ryhmissä ja 20 maksutonta viikkotuntia otetaan huomioon päivähoidon kokonaislaskussa.



— Kokonaisuus on tiedossa vasta keväällä, kun näemme, kuinka paljon lapsia toimintaan on tulossa, Pirnes-Toivanen sanoo.