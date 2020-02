Hädässä ystävä tunnetaan – Tänään vietetään ystävänpäivää, kysyimme mikkeliläisiltä ystävyyden merkitystä

Ystävyys on tärkeä ihmissuhde. Hyvän ystävän kanssa voi jakaa elämän ilot ja surut.

Suomalaiset lähettävät viisi miljoonaa ystävänpäiväkorttia. Ystävänpäivä on vuoden vilkkaimpia tekstiviestipäiviä.

Kysyimme mikkeliläisiltä ystävyyden merkitystä.

Kari Toiviainen Sari Kämppi sanoo, että jos ei olisi edes ystäviä, elämä olisi paljon vaikeampaa.

– Ystävä on luotettava – sellainen, joka pitää yhteyttä ja johon itsekin pidän yhteyttä.

– Ystävyys on tärkeä asia. Ystävän kanssa voi viettää aikaa ja keskustella. Hän kuuntelee ja tukee, jos on murhetta. Hänen kanssaan voi jakaa ilot, surut, huolet ja murheetkin. Ja se toimii myös toisin päin. Ystävyys säilyy vuosia, vaikka ystävään ei olisi viikoittain yhteydessä, sanoo Sari Kämppi.

Kari Toiviainen Jyrki Haapala aikoo kutsua parhaan ystäväpariskunnan syömään ja viettämään yhdessä ystävänpäivän iltaa.

– Ystävähän on sellainen, joka tukee ja kuuntelee. Ystävyyssuhde on vuorovaikutteinen.

– Ystävät ovat henkisesti meitä tukemassa. Jos tarvitsemme apua, voimme sitä ystävältä aina pyytää. Me kutsumme parhaan ystäväpariskunnan ystävänpäivänä meille kylään. Olemme jakaneet heidän kanssaan paljon yhteisiä asioita. Sen takia on ilo kutsua heidät meille illalla syömään ja nautimme hyvästä seurasta. Hyviin ystäviin pidän mielelläni yhteyttä ja ainakin kerran kuukaudessa soitan, Jyrki Haapala kertoo.

Kari Toiviainen Satu Hytinkoski muistaa omia ystäviään tekstiviesteillä. Postikortit ovat jääneet jo historiaan.

– Odotan hyvältä ystävältä luottamuksellista suhdetta ja vastavuoroisuutta.

– Hyvä ystävyys toimii myös, kun ollaan toisistamme pidemmän matkan päässä emmekä jatkuvasti tekemisissä. Lähiystäviä minulla on muutamia ja sitten sellaisia ystäviä, joiden kanssa en ole niin tiiviisti tekemisissä. Ystäväsuhde säilyy silloinkin. Muistan ystäviä viesteillä. Tekstiviestit korvaavat ystävänpäiväkortit, Satu Hytinkoski sanoo.

Kari Toiviainen Kauko Juhamäki kertoo kokoontuvansa 4-5 hengen kaveriporukan kanssa viikoittain lounaalle.

– Ystäviä tarvitaan aina hyvinä ja vaikeina aikoina.

– Hyvän ystävän tunnusmerkkejä on luotettavuus, rehellisyys, hyvä kuuntelija ja hän on kaikin puolin mukava. Ystävä on tärkeä myös surun hetkinä, mutta hänen kanssaan voi jakaa ilotkin. Toisaalta hyvää ystävää voi myös lohduttaa. Meillä on sellainen 4 – 5 hengen kaveriporukka, joka kokoontuu torstaisin lounaan merkeissä. He ovat vanhoja työkavereita, mutta ystävyys on säilynyt ja säilyy loppuun asti, sanoo Kauko Juhamäki.