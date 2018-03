Saimaalta löytyi kuoliaaksi raadeltu kuutti — Hyvin todennäköisesti asialla on ollut kettu Pesä oli vähälumisessa luonnonkinoksessa — se ei hyppyhyökkäystä kestänyt. Markus Rahikainen Jäljistä päätellen kettu on haistanut kuutin ohuesta kinoksesta ja mennyt loikalla pesän katosta läpi.

Saimaalta on löytynyt raadeltu saimaannorpan poikanen eli kuutti. Ilmeisesti asialla on ollut kettu.

— Kuutti on lähetetty Ouluun Eviran tutkittavaksi. Se painoi yhdeksän kiloa eli on viikon tai pari elänyt. Syntymäpaino on yleensä kuutisen kiloa, kertoo Metsähallituksen suojelubiologi Jouni Koskela.

Kuutti löytyi Savonlinnan Pihlajavedeltä.

Elintarviketurvallisuusvirastosta saadaan eläinlääkärin varmistus kuutin kuolintavasta.

Koskelan mukaan on erittäin todennäköistä, että kuutin on tappanut juuri kettu. Alueella on myös ilveksen jälkiä, mutta ketun jälkiä selvästi enemmän ja ketun on aiemminkin todettu käyneen kuutin kimppuun.

— Kettu on se todennäköisin tekijä. Esimerkiksi 2014 riistakamera tallensi tilanteen, jossa oli ensin kettu ja kuutti ja sitten löytyi kuollut kuutti ja tuolloin eläinlääkäri vahvisti kuutin kuolleen ketun puremiin.

Sama kettu kuin toissa talvena?

Kovin tavallisia tällaiset tapaukset eivät ole.

— Ei näitä joka vuosikaan ilmi tule. Tietysti jos pesästä löytyy kuutin jäännöksiä, voi jäädä arvoitukseksi se, onko jokin eläin kuutin tappanut vai käynyt jo kuollutta kuuttia syömässä.

Tässä tapauksessa kuutti oli melko ehjä.

— No jos mielikuvitusta käyttäisi, niin olisiko kettu kuuttia ahdistellut ja sitten emo saanut hätistettyä ketun pois.

Kuutin pesäpaikka oli luonnon kinoksessa ja siinä oli lunta vähänlaiseen.

— Tällaisesta paikasta kettu saattaa vainuta kuutin, haistaahan se lumen läpi muutakin saalista. Itse asiassa samoilta paikoilta löytyi kaksi vuotta sitten kuollut kuutti, jonka pää oli syöty. Olisiko asialla sama kuutin makuun päässyt petoeläin?

Loikalla pesän katosta läpi

Kuutin ruhon haki paikalta pois erätarkastaja Markus Rahikainen. Hänen mukaansa ainakin lumeen jääneet jäljet ovat hyvinkin selvät.

— Kettu on tullut pitkin rantapenkkaa ja iskenyt kinokseen jo kerran muutama metri ennen pesää. Sitten se on ottanut tukevan vaanimisasennon ja ponkaissut pienellä loikalla pesän katosta läpi, Rahikainen kuvailee.

Imetysolosuhteet ovat hyvät

Kokonaisuutena saimaannorpan pesintä vaikuttaa Koskelan mukaan sujuneen hyvin ja olosuhteet vaikuttavat suotuisilta myös jatkoa ajatellen.

— Koko Saimaalle saatiin tehtyä kattava apukinosverkosto ja lunta tuli luonnostaankin. Iloisinta on se, että lämmintä säätä ei ole lähiviikkoina ollut eikä ennusteiden mukaan tule edelleenkään olemaan. Kinokset eivät sula ennen aikojaan ja kuutit ovat pesissään pääosin turvassa sekä pedoilta että pakkasilta.

Ihmisten mahdollisesti norpanpesillä aiheuttamista häiriöistä Koskelalla ei ole tietoa.

— Kyllähän jäillä ihmisiä näin talvilomien aikaan liikkuu, mutta en ole ainakaan mistään suuremmista häiriöistä kuullut. Ehkä kova pakkanen on jäille menoa hillinnyt.