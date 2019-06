Korpraali Elias Husgafvel nousee lavalle räppäämään lauantaina — Sotilasmusiikin juhlakiertue starttaa Mikkelin Tykkipuistosta

Puolustusvoimat juhlistaa sotilasmusiikin 200-vuotista taivalta tänä kesänä kiertueella. Kesäkiertue lähtee liikkeelle Mikkelin Tykkipuistosta, jossa järjestetään lauantaina maksuton tilaisuus kello 16 alkaen. Tilaisuudessa esitellään puolustusvoimien kalustoa ja nykyaikaista varusmiespalvelusta, ja kello 18 eteenpäin jatketaan soittokuntien kevyen musiikin konsertilla.

Myös äänimaisemaamme hoitava DJ räppää. — Elias Husgafvel

Lavalle nousevat niin Ilmavoimien ja Kaartin soittokunnat kuin varusmiessoittokuntakin. Ohjelmaan kuuluu jazzia, soulia, funkia sekä tanssimusiikkia, ja illan pääesiintyjänä toimii varusmiessoittokunnan showband eli kevyempi bilebändi.

Solisteina nähdään esimerkiksi SuomiLOVE-ohjelmasta tuttu Osmo Ikonen sekä My First Band -yhtyeen laulajana tunnettu Antti Koivula. Varusmiessoittokunnan solistit tulevat showbandin riveistä, ja yksi heistä on puolustusvoimain lippujuhlan päivässä korpraaliksi ylennetty Elias Husgafvel.

Korpraalin mukaan showband on valmistellut monipuolisen esityksen, ja musiikkia on rockista souliin. Husgafvel kuvailee parikymmenhenkisen bändin esiintymistä massiiviseksi ja musiikkia täyteläiseksi.

— Lisäksi ohjelmistoon kuuluu räppiä, jota ei ole taidettu aiemmin tehdä showbandissa yhtä laajasti. Laulajien lisäksi myös äänimaisemaamme hoitava DJ räppää, varusmies hehkuttaa.

Varusmiessoittokunnan showband on mukana juhlakiertueella vain ensimmäiset kaksi viikkoa. Juhannuksen jälkeen soittokunta osallistuu Ranskan Saumurissa järjestettävään kansainväliseen sotilasmusiikkifestivaaliin, jonka kuviomarssia harjoitellaan yhä ahkerasti.