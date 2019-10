Mikkeliläinen kiinteistönvälittäjä Heli Airas kertoo, millainen asunto on helppo myydä: "Kysyntää on uudehkoilla omakotitaloilla ja rivitaloasunnoilla"

Kiinteistönvälittäjä LKV Heli Airas (53) OP Koti Suur-Savosta, miten päädyit kiinteistönvälittäjäksi?

– Kesälomalla 2011 minulta kysyttiin, olenko miettinyt kiinteistönvälittäjän uraa. En ollut, mutta neljän viikon kuluttua huomasin olevani alalla. Vuonna 2012 suoritin nopeasti laillistetun kiinteistönvälittäjä-tutkinnon (LKV).

Mikä työssä kiinnosti?

– Minua kiehtoi vapaus liikkua. Olin aiemmin ollut myymälässä töissä neljän seinän sisällä. Tietenkin myös hyppy uuteen maailmaan, oman epämukavuusalueen ylittäminen, kiehtoi. Olin aiemmin tosi huono lähtemään autolla yksin liikenteeseen. Tässä työssä on pakko liikkua paikkoihin, joissa ei ole käynyt. Epämukavuusalue on muuttunut mukavuusalueeksi.

Mitä työ vaatii?

– Se vaatii yhteistyökykyä ja sellaisen elämäntilanteen, että voi tehdä työtä kuutena, joskus jopa seitsemänä päivänä viikossa. On helpompi kohdata uusia ja erilaisia ihmisiä, jos kokee sen helpoksi ja luontevaksi. Työ edellyttää hyvää ajankäytönhallintaa, ajantasaiset tiedot työvälineistä ja työtavoista sekä halun oppia uutta. Työssä tarvitaan neuvottelutaitoa ja sitkeyttä sekä kykyä sietää epävarmuutta ja työpaineita. Asiakaslähtöinen työtapa pitää tulla selkärangasta ja palveluasenteen on oltava kunnossa. Lähes joka päivä on opiskeltava jotain uutta. Plussaa on, jos on kiinnostunut asumisesta ja sisustamisesta.

Onko hankalaa mennä arvioimaan vieraiden ihmisten asuntoja?

– Ei ole. Tapaamisen rungon voi suunnitella etukäteen, mutta ihmisten kohtaamiseen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa. Jokainen asunto, jokainen asiakas ja jokainen kohtaaminen on erilainen.

Millaista asuntoa on helppo myydä?

– Kun asunto on siisti, laadukkaasti remontoitu, sijainti on hyvä ja taloyhtiö hoidettu sekä hinta kohdallaan, kauppa voi syntyä nopeastikin. Kysyntää on uudehkoilla omakotitaloilla ja rivitaloasunnoilla eli sellaisilla asunnoilla, joissa ei ole odotettavissa isoja remontteja.

Kuinka pitkä on asunnon myyntiaika Mikkelissä?

– Tammi-heinäkuussa tänä vuonna keskimääräinen myyntiaika oli 170 päivää. Pyytämällä vähemmän saa enemmän eli kun lähdetään oikealla hinnalla liikenteeseen, ostajakin kiinnostuu.

Mikä on kallein asunto, jonka olet myynyt?

– Taitaa olla puolen miljoonan euron kesämökki jo jonkun vuoden takaa.