Yksinyrittäjien koronatukihaku aukeaa ensi viikolla – Mikkelissä 2000 euron tukea voi ensivaiheessa saada 423 yrittäjää

Lisätalousarviossa on jo esitys myöntövalmiuden nostamisesta 2,5-kertaiseksi.

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvisti koronatilanteen vuoksi jaettavan yksinyrittäjän toimintatuen haettavaksi keskiviikkona ja tuen jakamisen mahdollistava valtioneuvoston asetus astui voimaan torstaina.

Mikkelin kaupunki avaa yksinyrittäjien toimintatuen haettavaksi 15.4.2020 klo 12, kaupunki tiedottaa.

Tuki on 2000 euroa per yrittäjä. Mikkelin kaupungille on ensimmäisessä avustuserässä vahvistettu tuen myöntövaltuutta enintään 847 542 euroa, eli tukea voi saada enintään 423 yksinyrittäjää.

Valtioneuvosto on toisessa lisätalousarviossaan jo esittänyt eduskunnalle myöntövaltuuden nostamista myöhemmin 2,5-kertaiseksi.

Toimintatukea voi saada seuraavilla edellytyksillä:

1. Päätoiminen yksinyrittäjiä.

2. Taloudellinen toiminta on ollut ennen koronaa kannattavaa.

3. Taloudellinen tilanne on merkittävästä heikentynyt koronaepidemian johdosta erityisesti 16.3.2020 jälkeen.

4. Ei ole verovelkaa tai on Verohallinnon hyväksymä maksusuunnitelma.

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Tarkat kriteerit ja hakuohjeet löytyvät tästä.