Keskiviikkona 14.11. verkossa järjestettävä rekrytointitapahtuma Rekry-online haluaa houkutella työnhakijoita Mikkelin seudulle.

Kyseessä on verkossa tapahtuva rekrytointi, jolla halutaan helpottaa ensikontaktia työnantajan ja työnhakijan välillä. Tapahtuma sopii kaikille Mikkelin seudun yrityksille, joilla on työpaikkoja parhaillaan avoinna tai avautumassa lähiaikoina. Idean äiti, Solmun palveluasiantuntija Mira Myyryläisen mukaan tapahtumasta hyötyvät erityisesti ne alat ja yritykset, joilla on vaikeuksia

– Verkossa tapahtuva rekrytointi on tätä päivää. Live-kohtaamista tämä ei voita, mutta alkuun tällä pääsee mukavasti, Myyryläinen toteaa tiedotteessa.

Tapahtumaan osallistuminen on Myyryläisen mukaan helppoa eikä vaadi fyysistä siirtymistä paikasta toiseen. Yritykset voivat ilmoittautua mukaan tapahtuman nettisivulla ja olla sen jälkeen valmiina vastaanottamaan kyselyitä. Tapahtuman yhteydessä järjestetään live-lähetys, jonne rekrytoivat työnantajat ovat tervetulleita kertomaan yrityksestään ja työpaikoistaan. Pakollista live-lähetykseen osallistuminen ei ole.

Työnhakijat näkevät mukana olevat työnantajat sitä mukaa, kun niitä sivulle ilmoittautuu. Työpaikat avautuvat haettaviksi live-lähetyksen jälkeen kello 14 samaisella sivulla.

Mikkelin seudun Rekry-online järjestetään keskiviikkona 14.11. kello 13–17 osoitteessa eroakiireesta.fi/rekryonline. Live-lähetys alkaa kello 13. Työnantajat voivat ilmoittautua mukaan 13.11. saakka.