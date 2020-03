Järvien vedenpinta on nyt korkeammalla kuin koskaan ajankohtaan nähden – Etelä-Savon havaintoasemilla ei ole nähty vastaavia lukuja yli sataan vuoteen

Järvien vedenpinnat ovat poikkeuksellisen korkealla Etelä-Savossa.

Helmikuu oli tavanomaista sateisempi ja vedenpinnat ovat jatkaneet nousuaan, Etelä-Savon ely-keskus kertoo tiedotteessa.

Useilla järvillä on saavutettu ajankohdan mittaushistorian korkein taso. Osalla näistä havaintoasemista on havaintoja yli sadan vuoden ajalta.

Etenkin Puulan ennakoidaan nousevan tavanomaista kevättulvaa korkeammalle.

Saimaan vedenkorkeus on jatkanut nopeaa nousuaan ja nousee lisäjuoksutuksista huolimatta normaalivyöhykkeen ylärajalle maaliskuun loppuun mennessä.

Ennusteiden mukaan nousu jatkuu todennäköisesti ainakin toukokuun loppuun asti, jolloin pinta on 15–35 senttiä nykyistä ylempänä.

Juoksutus kasvaa lähiviikkoina

Puulan pinta on tällä hetkellä noin 40 senttiä tavanomaista ylempänä ja nousun ennakoidaan jatkuvan huhtikuuhun 5–10 senttiä, jolloin tulva olisi tyypillistä kevättulvakorkeutta ylempänä.

Kevättulva voi aiheuttaa rannoilla vahinkoja kuten laiturien irtoamista.

Puulaa säännöstelevän Kissakosken voimalaitoksen juoksutukset pitävät Vahvajärven ja muiden alapuolisten järvien vedenkorkeudet ylhäällä ja virtaamat suurina. Juoksutuksen ennakoidaan lähiviikkoina kasvavan.

Pieksämäen Iso-Naakkiman vedenkorkeus on noin 25 senttiä ja Kyyveden 60 senttiä tavanomaista ylempänä.

Molempien järvien vedenkorkeudet ovat ajankohtaan nähden mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla. Kyyveden ennakoivaan nousevan 5–10 senttiä kuun loppuun mennessä ja kääntyvän sen jälkeen hitaaseen laskuun.

Läsäkoskessa virtaa yli tuplamäärä

Läsäkosken virtaama on tällä hetkellä 24 kuutiota sekunnissa, joka on yli kaksinkertainen tyypilliseen ajankohdan virtaamaan verrattuna. Mäntyharjun Pyhävesi-Kallavesi on 45 senttiä ja Vuohijärvi on 25 senttiä ajankohdan keskitason yläpuolella.

Hirvensalmella Suontee on noin 30 senttiä tavanomaista ylempänä ja ajankohtaan nähden koko mittaushistoriansa korkeimmalla tasolla.