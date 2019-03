Mikkeli kilpailuttaa kiinteistönhoidon

Kolmen vuoden takaisen sopimuksen optiota ei käytetä, vaan urakoitsijat kilpailutetaan. Kyse on lähelle miljoonaa euroa nousevasta sopimuksesta.



Mikkelin kaupunki kilpailuttaa kiinteistöhoitonsa kahden alueen urakoitsijan.

Kaupungilla on ollut Caverion Suomi Oy:n kanssa sopimus, jossa on optio jatkovuosille. Näitä jatkovuosia ei kuitenkaan käytetä, vaan kiinteistöhoidon sopimus uusitaan kilpailutuksen kautta.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli asiaa tiistaina ja päätti menettelystä.

Kaupungin rakennusten kiinteistönhoidon sopimus on vuodelta 2015.

Sopimus tehtiin aikoinaan YIT Kuntatekniikka Oy:n kanssa. Yhtiö päätyi aikanaan liiketoimintakaupalla Caverion Suomi Oy:lle.

Alkuperäinen sopimus on voimassa kesäkuun loppuun saakka. Sopimuksessa oli kahden vuoden optio.

Kaupungin tekninen toimi esitti optiovuosien käyttöä. Perusteluna oli se, että kaupunki on ollut tyytyväinen sopimusosapuoleen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti kuitenkin yksimielisesti toisin. Koko sopimus kilpailutetaan uudelleen niin, että uusi sopimuskusi alkaa vuoden 2020 alusta.

Lautakunnan näkemykseen vaikutti osaltaan menossa oleva kaupungin talouden tasapainotus ja kilpailutuksesta saatava mahdollinen säästö.

Kilpailumenettely on se, että ensin virkamiespuoli laatii kilpailutusasiakirjat, joista palvelun laatutasoineen päättää lautakunta.

Kyse ei ole kovinkaan pienistä summista. Teknisen toimen johdon mukaan sopimuksen kustannusvaikutus liikkuu puolen miljoonan ja miljoonan euron välimailla.