Koronaepidemia kiihtyy: Uusia tartuntoja on löytynyt 20 Essoten alueella

Koronaepidemia osoittaa jälleen kiihtymisen merkkejä, tiedottaa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote.

Maanantaisen tilannekatsauksen jälkeen on löytynyt 20 uutta positiivista testitulosta.

Osa tartunnoista on ilmennyt jo aiemmin karanteeniin asetettujen joukosta. Myös uusia tartuntaketjuja on löytynyt, ja osan alkulähde on alueen ulkopuolella.

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo, että tartuntoja on tullut muun muassa kuntosalilta ja aikuisten välistä baarikohtaamisista. Seppälän mukaan osa aikuisista näyttää väsyneen tilanteeseen ja unohtaneen varovaisuuden. Tartunnat leviävät aikuisten välisistä kohtaamisista.

Essoten alueen niin sanottu koronanyrkki kokoontui tiistaina arviomaan tilannetta. Rajoitukset pysyivät tässä vaiheessa ennallaan. Tilannetta arvioidaan kuitenkin päivittäin.

Jos tartuntamäärien suunta ei käänny selvästi laskuun lähivuorokausien aikana, tullaan rajoituksia tiukentamaan uuden tartuntatilain mukaisesti.

Tartuntatautilääkärit ovat pyytäneet ympäristöterveydenhuollolta valvontaa tartuntatautilain 58 d -pykälän mukaisten rajoitusten toimimisesta. Pykälään sisältyvät muun muassa kahden metrin turvavälit aikuisten harrastustoiminnassa.

Mikäli d-pykälä ei toteudu käytännössä tai tartuntoja ilmaantuu siitä huolimatta ja sairaalahoito kuormittuu, ovat seuraavana vuorossa tartuntatautilain 58 g -pykälän mukaiset toimet, muistuttaa Essote. Ne tarkoittavat käytännössä tilojen sulkemisia. Yksi mahdollisuus on myös pyytää Trafilta rajoituksia joukkoliikenteen matkustajamääriin.

Yhtenä mahdollisuutena on myös muun muassa yläkoulujen siirtyminen etäopetukseen.

Uusia rokotusaikoja avataan

Essoten mukaan rokotuksissa on edetty toiveita herättävästi. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien rokotukset alkavat olla loppusuoralla.

Essote avaa keskiviikkoaamuna 3. maaliskuuta klo 8.00 rokotusaikoja uusille ikäryhmille. Rokotusajan saavat tuolloin varata vuosina 1941–1945 syntyneet ikäihmiset sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat 70 vuotta täyttäneet puolisot.

Lisäksi keskiviikkoaamuna avataan ajanvaraus vuosina 1962–1971 syntyneille THL:n riskiryhmän 1 taustasairauksia sairastaville. Tässä rokotusryhmässä ei rokoteta puolisoita.

Molemmissa rokotusryhmissä rokotteita on saatavilla rajoitetusti, ja siksi myös rokotusaikoja on rajallisesti