Psyykkisesti sairaat lapset eivät edelleenkään pääse ajoissa hoitoon sote-kuntayhtymä Essoten alueella. Perhe- ja sosiaalipalvelujen vastaava ylilääkäri Jori Ahonen kertoo, että maaliskuusta lähtien Terveystalo on pystynyt tarjoamaan Essotelle lääkäripalveluja keskimäärin kolmena päivänä viikossa eli noin 13 päivää kuukaudessa.

Sote-kuntayhtymä Essoten lastenpsykiatrian kriisi jatkuu yhä.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut Essotelle määräyksen huolehtia hoitotakuun toteutumisesta lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimissä. Toiminnan tulee olla lainmukaista lokakuun loppuun mennessä 300 000 euron uhkasakon uhalla.

Avi toteaa, että jos Essote ei voi tuottaa palveluja itse, yhtymän on järjestettävä hoito hankkimalla se muilta palveluntuottajilta. Avi velvoittaa Essoten huolehtimaan siitä, että kiireettömään hoitoon pääsy toteutuu lain mukaisesti.

Lisäksi avi kiinnittää Essoten huomiota siihen, että lähetteiden käsittelyn tulee olla yhdenmukaista ja yksiselitteistä. Essoten tulee myös huolehtia neljän kuukauden välein luotettavien ja tarkistettujen tietojen julkaisemisesta internetissä.

"Terveystalon lääkärimäärä osoittautui tarjottua pienemmäksi"

Essoten hallitus totesi helmikuussa antamassaan selvityksessä, että syksyn 2018 kilpailutuksessa kuntayhtymä sitoutui hankkimaan lastenpsykiatrian vastaanotolle ostopalveluna lääkäripalvelua viisi päivää viikossa eli 20 päivää kuukaudessa. Lääkäreitä on kuitenkin riittänyt vain noin kolmeksi päiväksi kuukaudessa, Avi kertoo tiedotessaan.

— Saimme kevään aikana neuvoteltua lääkäriresurssin kasvamaan kuudesta tunnista viikossa. Maaliskuusta lähtien Terveystalo on pystynyt tarjoamaan lääkäripalveluja keskimäärin kolmena päivänä viikossa eli noin 13 päivää kuukaudessa, kommentoi Essoten perhe- ja sosiaalipalvelujen vastaava ylilääkäri Jori Ahonen.

Terveystalon alkuperäinen tarjous Essotelle oli, että lääkäripalveluja olisi tarjolla kaikkiaan kahdeksan päivää viikossa. Selvityksensä mukaan kuntayhtymä on valmis ostamaan palveluja Terveystalon kanssa tekemänsä puitesopimuksen mukaisesti.

— Terveystalon lääkärimäärä osoittautui tarjottua pienemmäksi. Puitesopimuksessa ei ole sanktioitu sitä, jos lääkäripalvelu jää tarjotusta. Olemme kuitenkin sitoutuneet sopimukseemme Terveystalon kanssa. Olemme pystyneet tämän jälkeen tekemään erilliset sopimukset kolmen lastenpsykiatrin kanssa, Ahonen sanoo.

— Kun Essote haluaisi ostaa, Terveystalo varmasti haluaisi tarjota meille enemmän. Ongelma on pohjimmiltaan siinä, että lastenpsykiatreja ei ole missään saatavilla.

Jori Ahonen: "Osa avin esille nostamista epäkohdista on saatu jo ratkaistua, tekemistä on vielä"

Avi velvoittaa Essoten antamaan virastolle marraskuun loppuun mennessä selvityksen siitä, miten kiireettömään hoitoon pääsy lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimissä on saatu lain edellyttämälle tasolle.

Avin mukaan selvitykseen tulee liittää tietojärjestelmästä tulostetut, luotettavat tiedot hoitoa odottavista potilaista. Selvitys tulee antaa siitä, miten lähetteiden käsittelyaikoja, hoidon tarpeen arviointia ja hoidon toteutumista määräajassa seurataan omavalvonnan keinoin. Selvityksessä tulee olla myös, kenen vastuulla seuraaminen on.

Ahosen mukaan Essote on syksyllä saamassa määräaikaisen erikoistuvan lastenpsykiatrin, mutta virkasuhteeseen ei edelleenkään ole toistaiseksi saatu rekrytoitua lastenpsykiatria.

— Osa avin esille nostamista epäkohdista on saatu jo ratkaistua, esimerkiksi psykologin tutkimusjonoja on purettu ostopalveluiden avulla. Tekemistä on vielä paljon, Ahonen myöntää.

— Huolena ei ole vain lääkäriresurssi. Lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimiin voidaan palkata lisää työntekijöitä, mutta tämä ei korjaa hoitoketjua. Hoitoa pitäisi tarjota jo perustasolla, jolloin lasten ei tarvitsisi ohjautua ollenkaan erikoissairaanhoitoon saakka.

Avin valvonta alkoi, kun Essoten lastenpsykiatrian tutkimus- ja hoitotiimi teki huhtikuussa 2018 epäkohtailmoituksen omasta toiminnastaan aville. Sen mukaan hoitotakuu ei toteudu lastenpsykiatrian toiminnassa, ja potilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan lääkäripalvelujen saannin suhteen.

Työntekijöiden ilmoituksen mukaan toimintamallit eivät olleet vakiintuneet, eri tiimit eivät toimineet yhteen, perehdytys oli puutteellista ja potilasmäärä suuri työntekijää kohden. Lähetejonot sekä psykologin tutkimus- ja terapiajonot olivat pitkiä.