Norpan pesintä on käynnissä – "Tulevat pari viikkoa ovat kaikkein kriittisintä aikaa", toteaa Metsähallituksen ylitarkastaja Tero Sipilä

Norpan pesintä on äärimmäisen herkässä vaiheessa. Yksitoista kuukautta kuuttiaan kantaneet emot ovat etsineet sopivan paikan pesinnälle ja suurin osa niistä on jo synnyttänyt poikasensa.

Osan kuuteista emot ovat todennäköisesti joutuneet synnyttämään avojäälle.

– Tulevat viikot ratkaisevat sen, kuinka iso osa syntyneistä 80–90 kuutista selviää yli imetyskauden, toteaa Metsähallituksen ylitarkastaja Tero Sipilä.

– Kaikkein kriittisintä aikaa ovat tulevat pari viikkoa. Emon pitää saada imettää kuuttiaan rauhassa, jotta se saisi kerättyä ihonalaista rasvakerrosta.

– Maaliskuun 20:nnen päivän tienoilla kuutit pystyvät jo sukeltamaan ja vaihtamaan emonsa kanssa tarvittaessa paikkaa. Silloin aletaan olla jo voiton puolella, Sipilä kertoo.

Parin asteen pakkanen ei vielä haittaa

Mahdollisesti avojäälle syntyneet poikaset selviävät, jos pakkanen pysyy muutamassa asteessa. Tällä hetkellä avojäällä on suunnilleen samanlainen lämpötila kuin normaalitalvena kinokseen tehdyssä pesässä.

– Pesässä lämpötila on parinkymmenen asteen pakkasellakin nollassa tai korkeintaan pari astetta pakkasen puolella, toteaa Sipilä.

Pahinta on, jos pakkanen kiristyy nopeasti vesikelin jälkeen. Silloin kuutin turkki kastuu ja se on ongelmissa sään pakastuessa.

Myös petoeläimet vaanivat vastasyntyneitä.

Tuija Pauhu Apukinokset helpottavat tilannetta Savonlinnan pohjoispuolella, mutta eteläisellä Saimaalla niitä ei pystytty kolaamaan tänä vuonna lainkaan.

Jos lunta on vähän, emo tekee lumikuopan

Savonlinnan pohjoispuolisella Saimaalla tilanne on kohtuullinen, sillä tänne saatiin kolattua apukinoksia ja paikoin luodoille, kallionkupeisiin ja kivikoille on kinostanut luonnonluntakin.

– Mutta Savonlinnan eteläpuolella Puumalassa ja Lappeenrannassa tilanne on todella heikko, harmittelee Sipilä.

Aiempina leutoina talvina vuosina 2006 ja 2007 havaittiin,että norpat voivat pesiä poikkeuksellisesti esimerkiksi lahtien perukoihin, joihin ne eivät parempina talvina tule. Näin saattaa käydä tänäkin talvena.

– Jos kinokset eivät salli pesän tekemistä, norppaemä tekee lumikuopan rannalle vaikkapa kiven kupeeseen tuulelta suojaan.

Havaintoja kuuteista ei olla vielä saatu

Jos jäiltä tai rannalta käsin näkee jäällä norpan, sitä ei saa mennä paikan päälle ihmettelemään.

Asiasta täytyy ilmoittaa Metsähallituksen ammattilaisille. He katsovat, voiko lähelle esimerkiksi kolata apukinoksen.

– Aiempina vuosina on nähty, että norppa poikasineen voi vielä siirtyä jäältä apukinokseen asumaan, Sipilä kertoo.

Hän hieman hämmästelee, että havaintoja avojäälle syntyneitä kuuteista ei Metsähallituksen ammattilaisille ole vielä tullut.

– Kertooko se siitä, että sopivia pesäpaikkoja on kuitenkin löytynyt lahdista. Vai siitä, että jäät ovat heikkoja eikä niille uskalleta mennä, hän pohdiskelee.

Tuija Pauhu Metsähallituksen ylitarkastaja Tero Sipilän mukaan saimaannorpan suojelutoimet ovat kokonaisuus. Jokaisella osasella on merkitystä.

Lauhat talvet vaikuttavat kalastusrajoituksiin

Yli 30 prosenttia avojäälle syntyneistä kuuteista menehtyy. Apukinoksiin syntyneistä kuuteista menehtyy Sipilän mukaan 14 prosenttia ja luonnonkinoksiin syntyneistä alle 10 prosenttia.

Sipilän mukaan on selvää, että talvien heikkenemisen aiheuttama mahdollinen poikaskuolleisuus kompensoidaan lisäämällä kalastusrajoituksia.

– Suojelutoimet ovat kokonaisuus. Kaikilla toimilla on merkityksensä. Meillä on kalastusrajoitusten tehokkuudesta olemassa jo todisteet. Norppien pyydyskuolemia on onnistuttu rajoitusten ansiosta vähentämään.

– Syntyneistä kuuteista joka neljäs on elänyt niin kauan, että on saavuttanut sukukypsyyden. Se on riittänyt pitämään kannan sellaisena kuin se nyt on.

Verkkokalastusta on nyt rajoitettu Saimaalla kaikkiaan 2 770 neliökilometrin alueella.

Timo Seppäläinen Vain joka neljäs syntyneistä kuuteista elää sukukypsäksi.

Tuula Kurikka Savonlinnasta mukana työryhmässä

Valtioneuvoston asetus saimaannorpan suojelemiseksi on voimassa vuoden 2021 huhtikuulle asti ja osakaskuntien kanssa tehdyt vapaaehtoiset suojelurajoitukset vuoden 2020 loppuun.

Maa- ja metsätalousministeriön nimeämä työryhmä arvioi parhaillaan asetettujen kalastusrajoitusten riittävyyttä ja vaikutuksia sekä laatii ehdotuksia kalastussäännösten kehittämiseksi.

Metsähallitusta työryhmässä edustaa luonnon ja kulttuuriperinnön suojelusta vastaava päällikkö Tuula Kurikka Savonlinnasta. Varajäsenenä toimii suojelubiologi Jouni Koskela.