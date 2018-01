Somekuplat ovat kuin bunkkereita — Kirjailija Tiina Raevaara tietää, miksi skeptisyys on nykyisin yhä tärkeämpää Mikkelin Akatemiassa totuutta ja nykyajan humpuuki-ilmiöitä puristelee tänään kirjailija Tiina Raevaara. Jaakko Avikainen Mistä tietää, mikä on totta? Tästä ja nykyajan humpuuki-ilmiöistä puhuu kirjailija Tiina Raevaara Mikkelin akatemiassa lauantaina.

Humpuukilta voi välttyä. Se vaatii valitettavasti aktiivista toimintaa, ja ihminen on taipuvainen laiskuuteen.



Vapaa kirjailija ja Suomen tiedetoimittajain liiton hallituksen jäsen Tiina Raevaara puhuu tänään Mikkelin Akatemiassa, jonka teemana on melko mahtipontisesti Totuus. Raevaara on perehtynyt nykyajan humpuuki-ilmiöihin toimittamassaan kirjassa Voiko se olla totta?

— Olisipa maailma niin yksinkertainen, että väärästä tiedosta pääsisi eroon levittämällä oikeaa, Raevaara toteaa kirjansa alkusanoissa.



Ei voi. Sen osoittaa muun muassa kymmenisen vuotta sitten lanseerattu niin sanottu tasapainoranneke, Power Balance -niminen humpuukituote, jonka kehittänyt yhtiö on itsekin joutunut myöntämään tuotteensa huijaukseksi.



Silkkaan lumevaikutukseen perustuva ranneke sai kuitenkin niin paljon näkyvyyttä kuuluisten urheilijoiden, muun muassa Teemu Selänteen naamalla, että sitä myydään yhä tarkoitusta varten perustetun uuden yhtiön nimellä.

— Yksilön kannalta on tietysti ihan sama, jos placebo-vaikutuksesta saa apua, Raevaara toteaa.

— Mutta tilanne on toinen, kun mukaan tulee bisnes ja käyttäjiltä otetaan rahat pois.

Se, mikä pätee humpuukituotteisiin, pätee myös niin sanottuihin vaihtoehtoisiin faktoihin, jotka tuntuvat kiertävän kehää. Raevaaran kirjan keskeisiä aiheita on tiedon nykyinen erittäin nopea leviäminen, sen paljous ja vaikea tulkittavuus.

Niin sanotuista sosiaalisen median kuplista on puhuttu jo kauan, mutta Raevaara puhuisi mieluummin bunkkereista, sillä niihin tunkeutuminen ulkopuolisena on hyvin vaikeaa.



Raevaara myöntää, että ihmisen hakeutuminen kaltaistensa seuraan on luontaista käyttäytymistä, mutta some on muuttanut ihmisten välistä kommunikointia nopeudellaan.

— Nopeus tuottaa kertautuvuutta, joka vahvistaa kuplaa enemmän kuin oikean elämän hidas kommunikaatio. Somessa sama uutinen tai väite voi tulla silmien eteen monta kertaa tunnissa. Tämä vahvistaa käsityksiä nopeammin kuin se, että asiaan törmää kerran päivän sanomalehdessä ja toisen kerran keskustelussa.

Some ei ole lähtökohtaisesti paha.

Bunkkereitakin enemmän Raevaara on huolissaan Facebookin, Googlen ja muiden verkkojättien algoritmeista eli perusteista, joilla hakukoneet ja palvelut räätälöivät käyttäjälle näytettävää sisältöä.

— On aika pelottavaa, miten ne tekevät ihmisen puolesta päätöksiä.



Perjantaina Facebookin perustaja Mark Zuckerberg tosin kertoi jotain mahdollisesti mullistavaa: Yhtiö haluaakin nyt näyttää käyttäjilleen entistä enemmän kavereiden päivityksiä ja vähemmän instituutioiden ja mediayhtiöiden sisältöjä. Zuckerberg jopa myönsi, että ihmisten palvelussa käyttämä aika todennäköisesti lyhenee, mutta muuttuu ”arvokkaammaksi”.



Viime aikoina moni muukin sosiaalisen median pioneeri on osoittanut katumusta riippuvuutta kehittävien palveluiden ja sovellusten kehittämisestä ja vaatinut suunnan muutosta.

— Entisen Applen työntekijän vastareaktio oli, että lapset eivät saisi käyttää ollenkaan älylaitteita tai nettiä. Itse en ajattele näin. Some ei ole lähtökohtaisesti paha, Raevaara sanoo.



Bunkkeroitumiselta ja humpuukilta välttymiseen Raevaaralla on periaatteessa yksinkertainen mutta vaivannäköä vaativa neuvo:

— Yritän aktiivisesti päivittää näkemyksiäni ja alkuperäisiä käsityksiäni.

Raevaara sanoo olleensa viime aikoina iloinen siitä, että perinteisessä mediassa on viime aikoina välttää niin sanottua tasapuolisuusharhaa. Se syntyy tilanteessa, jossa tieteellistä näkökulmaa edustava asiantuntija väittelee itseoppineen maallikon kanssa. Katsojalle tai lukijalle syntyy käsitys, että kummankin näkemys on yhtä arvokas, vaikka toisella olisi näyttönä pelkkää mutua.



Ja vielä tärkeä muistutus.

— Vaikka kaksi tieteentekijää olisivat jostakin aiheesta eri mieltä, se ei tee itse tieteestä epäluotettavaa.