Anttolan kahvilat pyörivät naisenergialla – uudet yrittäjät kahdessa kahvilassa

Anttolassa riittää tuoretta yrittäjävoimaa. Viime kuukausina kaksikin paikallista kahvilaa on siirtynyt uusien yrittäjien vetovastuulle.

Huhtikuussa aloitti Mari Tiusasen vetämä Cafe Mariska, joka toimii valtatie 62:n varrella entisen huoltoaseman tiloissa.

Kun aiemmat yrittäjät lopettivat, huoltoasemakiinteistö siirtyi uudelle omistajalle ja Tiusanen vuokrasi häneltä rakennuksen kahvilaosion. Polttoainemyynti ja autohuolto kuuluvat kiinteistön nykyiselle omistajalle Kimmo Asikaiselle.

Tiusanen tiesi mihin ryhtyi, sillä hän oli ehtinyt työskennellä samoissa tiloissa puolitoista vuotta.

— En oikeastaan edes ajatellut lähteväni muualle. Tämä tuntui itsestäänselvältä ratkaisulta. Olen ollut ennenkin yrittäjänä, eikä tässä hommassa ole tullut yllätyksiä, Mari Tiusanen kertoo.

Kahvilan sisätiloihin tehtiin pintaremontti ja kalusteita uusittiin. Näkyvin uudistus on ollut lounaan lisääminen paikan tarjontaan.

— En ole hirveästi ehtinyt suunnitella uudistuksia. Homman käynnistämisessä on ollut aika paljon tekemistä, mutta ehkä joskus keksitään jotakin uuttakin.

Cafe Mariska työllistää yhteensä kolme henkilöä. Yrittäjä itse tekee seitsemänpäiväistä viikkoa.

— Pitkää päivää tässä tehdään, mutta ei se haittaa. Ympärillä pitää olla paljon ihmisiä, elämää ja ääntä, Tiusanen korostaa.

Yhden vapaan viikonlopun hän on kuitenkin itselleen budjetoinut.

— Ainakin ajatuksena on, että se olisi jo tänä kesänä, mutta voi tietysti olla, että se siirtyy ensi vuoden puolelle, Tiusanen nauraa.

Ville Toivonen Nina Parkkinen (vas.) ja Leena Putkonen tekevät pehmeän siirtymän. Parkkinen osti Putkosen liiketoiminnan heinäkuun alusta, mutta vanha yrittäjä työskentelee seuraajansa palveluksessa vuodenvaihteeseen asti. Myös kahvilan tilat jäivät Putkosen omistukseen.

Sirpukasta tuli Ninni

Anttolan keskustassa Nina Parkkinen otti heinäkuun alusta ohjat Kahvila Sirpukassa. Omistajanvaihdoksen myötä myös nimi vaihtui, ja nykyisin paikka tunnetaankin Kahvila-Ravintola Ninninä.

— Sirpukka henkilöityi niin vahvasti Sirpa Putkoseen, että tuntui luonnolliselta vaihtaa nimeä, Parkkinen perustelee.

Putkonen ehti olla Sirpukan yrittäjänä yli 32 vuotta ja on luvannut olla uuden yrittäjän apuna vuodenvaihteeseen asti. Siirtymäaika on Parkkiselle tarpeen, sillä hän on vuoden loppuun asti projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa.

— Yritän saada Sirpalta mahdollisimman paljon hiljaista tietoa ja osaamista tänä aikana, Parkkinen toteaa.

Tyhjästä Parkkinen ei kahvilan ostamista keksinyt, sillä hänellä on talon kanssa pitkät perinteet.

— Tämä oli ensimmäinen vakituinen työpaikkani. Tulin tänne 1988 kesätöihin ja jäin sille reissulle pariksi vuodeksi. Vuosien varrella olen tehnyt tänne keikkahommia muutenkin.

Koulutukseltaan Parkkinen on restonomi ja hänellä on myös pienimuotoista yrittäjätaustaa. Idea ravintolayrittäjäksi lähtemisestä syntyi vuosien varrella.

— En kuvittele pääseväni vähällä työllä tai saavani helppoa rahaa, mutta jos tästä elantonsa saisi, niin olen tyytyväinen. Olen pyrkinyt laskemaan kaiken ihan älyttömän tarkkaan, taulukoita on kyllä pyöritetty tiukasti.

Vanhastaan Ninnissä eli entisessä Sirpukassa on monenlaista toimintaa. Parkkinen aikoo pikkuhiljaa muokata paikkaa, tuotevalikoimaa ja palveluita oman näköisekseen ja pyrkii saamaan myös nuoria asiakkaita innostumaan Ninnistä.

Yrityksellä on monenlaista toimintaa, sillä kahvila- ja ravintolapalveluiden lisäksi Ninnissä on pitopalvelua ja se toimii myös Essoten ateriapalvelutuottajana. Ravintolasta lähtee ruokaa kolmesti viikossa Essoten asiakkaille.

— Ympärivuotisesti tarvitaan kolme henkeä, mutta kaikille ei ole täysiä tunteja, Parkkinen arvioi.

Vaihdos tehtiin lennossa, eikä Sirpukasta Ninniksi muuttunut liike ollut päivääkään kiinni vaihdoksen takia. Muutoksia tiloihin ja toimintaan tehdäänkin pikkuhiljaa ja ajan kanssa.

Pienten kylien yrityksissä pitää muuntua monenlaiseen. Cafe Mariskassa on Matkahuollon pakettipiste, Ninni taas on Sirpukan peruina Postin asiamiespiste. Postipisteen jatkuminen tosin on hyvin epävarmaa.

— Posti vaatii yrittäjiltä hirmuisen isot vakuudet, enkä näe minulla olevan pienyrittäjänä varaa laittaa niin isoja summia siihen seisomaan.