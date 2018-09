Mikkeli siirsi brändikirjan viimeistelyn syksymmälle

Pariinkin otteeseen päättäjien käsittelyssä ollut Mikkelin brändiasiakirja on nyt hyväksytty.

Kaupunginhallitus hyväksyi maanantain kokouksessaan brändimäärittelyt pohjaksi kaupungin markkinoinnille.

Brändityö sinänsä jatkuu vielä. Kaupunginhallitus käsittelee erityisen asiakirjan myöhemmin syksyllä.

— Brändityö tukee strategian ja hyväksyttyjen strategisten ohjelmien sisältämien toimenpiteiden toteutusta, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Aholainen (sd.).

Kaupunginhallitus käsitteli viime toukokuussa brändiä kahdesti. Ensin asiakirjat palautettiin uuteen valmisteluun ja sitten uudemmassa käsittelyssä päätökset jatkosta syntyivät vastaäänestyksen jälkeen.



Toukokuun lopussa käsittely meni niin, että kaupunginjohtaja Timo Halonen olisi vielä ottanut asian pois käsittelystä. Luottamusjohdossa oli eri kantaa, joten äänestyksen jälkeen käsittely jatkui ja brändilinjasta tehtiin päätös.

Brändi- ja imagotyö linjaa kaupungin brändimäärittelyt, joissa näkyy brändin ydin, persoona, arvomaailma, menestystekijät ja brändin vetovoima sekä Mikkelin tarina ja hissipuhe.

Ehdotus ”Ihan Mikkelistä” jakoi päättäjien näkemyksiä.



Kokonaisuudessaan Mikkelin tarinassa on lähtökohtana kaupungin visio.

Brändi luettelee muun muassa Mikkelin arvot. Kaupungilla on halua kehittyä, kehittää ja kasvaa. Mikkeli kunnioittaa luontoa ja sen kattausta, metsää, vettä ja ruokaa.

Liiketoimintaa luodaan kestävälle pohjalle. Ensiluokkainen tekemisen jälki on kaupungille kunniakysymys.

Brändiä on valmistelu pidempään, jo viime vuodesta saakka, ja pohjana on ollut vanha strategia. Mikkeli on lisäksi koonnut uusia kehittämisalustoja muun muassa elinkeinopolitiikan ja vapaa-ajan ympärille.



Brändikuvion mukaan Mikkeli myös ”Luo uutta”. Tämä näkyy esimerkiksi Ecosairila-hankkeessa, joka hakee uusia avauksia muun muassa kiertotaloudessa.

Päättäjien parissa herätti keväällä keskustelua myös brändin iskuteema. Tarjolla ollut ehdotus ”Ihan Mikkelistä” jakoi päättäjien näkemyksiä.