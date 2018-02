Taajamahakkuilla hillitään maiseman pusikoitumista Mikkelin Saksalan rantakoivikko harvennetaan lähiviikkoina. Taajamametsistä saatu puu menee myyntiin, mutta kuitupuusta ja risuista tuottoja ei juurikaan kerry. Harvennuksia tehdään miljöön siistimiseksi. Vesa Vuorela Tässä harvennetaan koivikkoa Viitostien ja Ankkurikadun kainalossa. Puu menee kuitupuuksi ja risut energiahakkeeksi. Töissä on metsuri Keijo Lampinen.



Mikkelin kaupunki tekee taajamametsien hoitohakkuita useita kymmeniä hehtaareja vuosittain.

Tarkoitus on ennen muuta kohentaa taajamamaisemaa, eikä niinkään hakea taajamapuista taloudellista hyötyä.



— Tavoitteena on ympäristön siistiminen ja viihtyisyys. Jos mitään ei tehdä, maisema pusikoituu nopeasti, sanoo kaupungin metsätoimen metsäpalveluesimies Hanna Kangasaho.



Seuraava suurempi harvennus alkaa lähiaikoina sataman maisemissa Saksalan rannassa. Hakkuiden kohteena on koko ranta-alue Saksalankadusta Ankkurikadulle.



Ankkurikadulla työt on jo aloitettu. Saksalan rantaan työt etenevät mahdollisesti ensi viikolla.

Kaupunki on tiedottanut harvennuksesta nettisivuillaan. Töiden alkaminen näkyy opasteissa ja joissakin kulkurajoituksissa.

— Paikalla on kaksi metsuria siksikin, että alueella liikkuu kuitenkin ihmisiä, sanoo Kangasaho.

Saksalan rannassa harvennetaan koivikkoa. Puustosta poistuu noin puolet.

Vastaavanlaisia harvennuksia ja maiseman siistimisiä on menossa myös Peitsarissa Suojalammen eteläpuolella sekä Rantakylässä.

Taajamissa puuston poisto ja harvennus on kallista puuhaa. Hanna Kangasaho

Hoitotyöt perustuvat kaupungin metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Hoitotöissä edetään kaupunginosa kerrallaan. Peitsarissa ja Tupalassa raivausta on tehty useamman vuoden ajan samoin kuin Rantakylässä. Samanlaista siistimistä on tehty muun muassa Ristiinassa ja Otavassa.

Taajametsissä harvennukset tehdään metsurityönä.

Kaupungin metsätoimella on yksi vakinainen metsuri. Palvelua ostetaan lisäksi alan yrityksiltä kilpailutuksen perusteella.

Taloudellista hyötyä taajamametsistä ei juurikaan irtoa.

— Taajamissa puuston poisto ja harvennus on kallista puuhaa, kun työ tehdään metsurityönä, eikä koneita käytetä, sanoo Kangasaho.

— Kyllä talous tässä mielessä menee plusmiinusnollaan.



Taajamametsien harvennuksissa ei taloudellista tavoitetta edes aseteta.

— Maisemaa hoidetaan maksaa se minkä maksaa.

Poistettu puu ei kuitenkaan mene haaskuuseen, eikä edes poltettavaksi.

Harvennuspuu menee pääasiassa kuitupuuksi, jonka hinta ei juuri kerrytä tuottoja.

— Poistettavat puut ovat usein huonokuntoisia ja siten kuitupuuta. Tukit tietenkin erotellaan joukosta ja myydään.

— Puutavaraa ei polteta. Risut sen sijaan menevät energiayhtiölle hakkeeksi.