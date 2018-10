Kummitustaloon, uimaan tai temppuilemaan — Kokosimme kahdeksan tapahtumaa ja aktiviteettia, joita tehdä lasten ja nuorten kanssa syyslomalla Mikkelissä

Mikkelin koululaiset viettävät syyslomaansa tällä viikolla. Syysloma on samaan aikaan myös Mikkelin lähikunnissa eli Mäntyharjussa, Pertunmaalla, Hirvensalmella, Kangasniemellä, Juvalla ja Pieksämäellä.

Syysloman kunniaksi Mikkelissä ja lähikunnissa järjestetään monenlaista tapahtumaa ja erilaista aktiviteettia lapsille ja nuorille. Kokosimme lomaviikon tärpit tähän juttuun.



1 | Marraskuun alussa vietetään halloweenia. Sen kunniaksi satutalo Vekkula järjestää lapsille oman kummitustalon. Kummitustalosta löytyy esimerkiksi kammokuja, keisarinna Katarinan aavehuone, voodoo-suo, tehtäväpisteitä, haamuja sekä mörköjä. Kummitustalo on auki 22. 10—3. 11. maanantaista torstaihin kello 10—17 sekä perjantaisin ja lauantaisin kello 12—19. Kummitustaloa ei suositella alle 7-vuotiaille. Sisäänpääsy taloon maksaa 5 euroa. Talo on suunniteltu niin, että alkupää tehtäväratoineen sopii perheen pienimmillekin, ja tunnelma hurjistuu mitä syvemmälle talossa kulkee.

Vesa Vuorela Lasten kulttuurikeskus Vekkulassa on erilaisia työpajoja syyslomaviikolla.

2 | Mikkelin Naisvuoren uimahalli on suljettu 22. ja 23. lokakuuta JHL:n lakon takia. Keskiviikosta perjantaihin halli on auki kello 14—20, lauantaina kello 13—18 ja sunnuntaina 12—18. Aikuisen uimalippu maksaa 5 euroa, paitsi arkipäivisin kello 14—16 hinta on 4 euroa. 4—16-vuotiaan lippu maksaa 2,20 euroa, ja alle 4-vuotiaat pääsevät vanhemman seurassa ilmaiseksi.

Viihdeuimala Rantakeitaassa on syyslomaviikolla poikkeusaukioloajat: maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina pääsee uimaan kello 11—20.30, tiistaina ja torstaina kello 7—20.30 ja viikonloppuna kello 11—18. Aikuisen uimalippu maksaa 6,20 euroa, paitsi arkipäivisin kello 15—16 hinta on 5 euroa. 4—16-vuotiaan lippu maksaa 3,20 euroa, ja alle 4-vuotiaat pääsevät vanhemman seurassa ilmaiseksi

3 | Satutalo Vekkulassa järjestetään koko syyslomaviikon ajan halloween-aiheisia työpajoja. Maanantaina 22. lokakuuta luodaan yhdessä oma kauhutarina, tiistaina askarrellaan haamu ja keskiviikkona kehitetään omia mörköjä. Torstaina on vuorossa kurpitsalyhdyn teko ja perjantaina tehdään oma kauhunaamio. Ohjelmaa on Vekkulassa kello 10—14.

Lapsi voi osallistua yksittäiseen päivään (12 euroa) tai koko viikolle päiväleirityyppisesti (50 euroa viikko). Ilmoittautumiset ennakkoon puhelinnumeroon 015 212 232 tai kulttuurikeskusvekkula@gmail.com

Soila Puurtinen Lähestyvä halloween näkyy syyslomaviikon tapahtumissa.

4 | Tiistaina 23. lokakuuta Mikkelin pääkirjastossa on perinteinen Kaino Kirjastokissan satutunti kello 9.30—10.15. Tällä viikolla aiheena on ystävystyminen, ja kirjana on Amy Hestin Saman tähtitaivaan alla. Satutunnille ovat tervetulleita kaikki lapset yhdessä oman aikuisen kanssa. Satutunti on ilmainen

5 | Tiistaina 23. lokakuuta Saimaa-stadiumissa on ilmainen lasten liikuntavuoro kello 14—16. Paikalliset liikuntaseurat järjestävät monipuolista, liikunnallista ohjelmaa 5—12-vuotiaille. Syyslomaviikon tiistaina ohjelmassa on sulkapalloa, minitennistä, voimistelua, futsalia, temppurataa, pallonheittoa, lipunryöstöä, juoksua, hyppyjä ja loikkia. Koululaiset voivat osallistua liikuntavuorolle itsenäisesti, mutta alle kouluikäisillä tulee aina olla aikuinen mukana. Liikuntavuorolle ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon

6 | Torstain ja perjantain välisenä yönä 25.—26. lokakuuta Mikkelin nuorisovaltuusto järjestää perinteisen leffayön elokuvateatteri Ritzissä. Nuoret katselevat elokuvia koko yön, sillä ensimmäinen leffa pyörähtää käyntiin kello 22 ja viimeinen loppuu kello 6. Leffayössä nähdään elokuvat Venom, Ihmeperhe, Talo jossa kello tikittää ja Johnny English iskee jälleen. Suurin osa tapahtuman lipuista on jo myyty. Ylijääneitä lippuja voi kysellä vielä torstaina nuorisotila Starlightista. Liput 15/13 euroa, alennus K9-kulttuurikortilla tai opiskelijakortilla

Vesa Vuorela Mikkelin nuorisovaltuusto järjestää perinteisen leffayön Ritzissä.

7 | Perjantaina 26. lokakuuta Mikkelissä vietetään Museoiden yötä. Ilmaisia tapahtumia on viidessä historiallisessa kohteessa eli Päämajamuseossa, viestikeskus Lokissa, Suur-Savon museossa, Jalkaväkimuseossa ja lääninhallituksen rakennuksessa kello 17—24. Lisäksi ohjelmaa on kävelykadulla kauppakeskus Akselin edessä. Päämajamuseossa lapset voivat osallistua esimerkiksi museosuunnistukseen. Tarjolla on myös maistiaisia kaupungin suunnittelemasta pakohuonepelistä. Kaikki peliajat on varattu ennakkoon loppuun, mutta peruutusaikoja voi kysyä paikan päältä pelinohjaajalta. Viestikeskus Lokin luolissa taas on esimerkiksi ääni- ja valoinstallaatio ja Suur-Savon museossa Duo Saraksen valotanssi. Lääninhallituksen lasikäytävällä voi nähdä Etelä-Savon tanssiopiston näytöksen. Jalkaväkimuseossa on esimerkiksi laserammuntaa

Risto Hämäläinen Saimaa-stadiumin Superpark laajenee syyslomaviikoksi.

8 | Saimaa-stadiumissa oleva sisäleikkipuisto Supercorner laajenee syyslomaviikon ajaksi. Varsinaisen sisäleikkipuiston lisäksi stadiumin hallin puolella on syyslomaviikolla ninjarata ja polkuautoja. Supercorner on syysloman ajan avoinna joka päivä, maanantaista perjantaihin kello 13—20 ja viikonloppuna kello 11—20. Päivälippu maksaa 16 euroa henkilöltä, alle 4-vuotiaat pääsevät maksutta.