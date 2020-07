Vihreiden Hanna Holopainen sote-ratkaisusta: Faktat puoltavat sitä, että on järkevää säilyä yhtenäisenä maakuntana

Kaakkois-Suomen vaalipiirin vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen sanoo, että Etelä-Savon sote-ratkaisussa on kyse paljosta muustakin kuin vain sote-alueen muodostamisesta.

Holopainen perää harkittua keskustelua ja tarkastelua siitä, miten sote-ratkaisut vaikuttavat maakuntarakenteeseen ja Etelä-Savoon.

Holopaisen mukaan maakunnassa ja laajemminkin julkisessa keskustelussa Itä-Savon talousalueen ja sen kuntayhtymän viestiä on kuunneltu tarkkaan, kun taas oikein ei ole se, että maakunnan läntisen puolen sote-yhtymän Essoten ja sen kuntien 100 000 asukkaan ääni on jäänyt vähemmälle huomiolle.

– Toivon, että sote-lakien valmistelussa lausuntokierroksella otetaan huomioon kokonaisuus. Asia ei ole niin yksinkertainen, että Itä-Savo vain liittyy sote-ratkaisussa Pohjois-Savoon, sanoo Holopainen.

"Etelä-Savon ratkaisu ei ole vain Etelä-Savon asia"

Holopainen listaa useita tekijöitä, joita tulee tarkastella, kun otetaan kantaa Etelä-Savon sote- ja maakuntaratkaisuun.

– Kyse on maakunnallisesta yhteistyöstä ja monialaisen maakuntahallinnon järjestämisestä.

Pohdittavaksi tulevat muun muassa maakunnan tehtävät, elinkeinopolitiikka, ammattikorkeakoulutuksen asema, EU:n aluekehitysrahoitus, vaalipiirin rajat, ely-keskusten asema sekä palo- ja pelastustoimi.

Holopainen katsoo, että laajasti nähtynä sote- ja maakuntaratkaisussa on arvioitava koko Itä-Suomen asemaa, eikä Etelä-Savon sote-ratkaisu ole vain Etelä-Savon asia.

– Nyt on tarkoitus rakentaa kestävällä tavalla sote, joten rakenteiden pitää olla sellaisia, että palvelut paranevat koko maassa.

– On vaikea nähdä, että Pohjois-Savo toisi ylimääräistä panostusta Savonlinnan seudulle.

Lipsahtaako lapsi pesuveden mukana?

Vihreiden eduskuntaryhmällä ja ministeriryhmällä ei ole kantaa siihen, mille kannalle puolue asettuu sote-aluejaossa.

Holopainen sen sijaan on oman näkemyksensä miettinyt.

– En haluaisi lähteä neuvomaan, mutta faktat puoltavat sitä, että on järkevää säilyä yhtenäisenä maakuntana. Siis sama maakunta ja sote-maakunta.

Vihreissä on näkyvissä ainakin se jakauma, että savonlinnalainen kansanedustaja Heli Järvinen liputtaa Itä-Savon Pohjois-Savo-suunnan puolesta.

Tulevassa koko maan poliittisessa keskustelussa ja sote-lakien lausuntokierroksella Holopaisen mukaan korostuu Uudenmaan erillisratkaisu.

– Uudenmaan ratkaisu mietityttää monia, ja Etelä-Savo on pieni kokonaisuus. On vaara, että tässä lipsahtaa lapsi pesuveden mukana. Olennaista on, että tarkastelu tehdään huolella.