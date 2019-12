Pieksämäen lukion opettajan Susanna Elsilän tuoreet ajatukset yrittäjyyskasvatuksessa palkittiin — Yes-agentti-titteli on tunnustus merkittävästä työstä

Pieksämäen lukion filosofian, psykologian ja elämänkatsomustiedon opettaja Susanna Elsilä on palkittu Etelä-Savon vuoden 2019 Yes-agentti-tunnustuksella.

Tunnustus myönnetään merkittävästä työstä yrittäjyyskasvatuksen kehittämisessä.

Palkitsemisperusteissa mainitaan, että Elsilällä on tuoreita ajatuksia yrittäjyyskasvatukseen, jota hän on uudistanut Pieksämäen lukiossa.

Elsilä on muun muassa toiminut taustalla yrittäjyyskasvatuspassissa, jossa opiskelijat keräävät leimoja passiinsa aktiivisesta toiminnasta ja voivat passin täytyttyä saada lukiokurssin suoritetuksi.

Yes on suomalainen yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista sekä luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria.