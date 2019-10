Mikkeliläinen Kaisa Alanne lähtee syysloman viettoon Maltalle — Kysyimme gallupissa, mitä ihmiset aikovat tehdä syyslomalla

Perheiden yhteinen lomamatka katkaisee pimeän syksyn. Tallinna tai Tukholma kutsuu. Moni matkaa myös kauemmaksi aurinkoon.

Kysyimme Mikkelissä ihmisten syyslomasuunnitelmia.

Kaisa Alanne Mikkelistä lähtee syysloman viettoon Maltalle ja viipyy sillä reissulla viikon verran.

— Meillä ei ole ollut yleensä syyslomalla lapsen hoito-ongelmia. Kolmivuorotyötä tekevänä olen pystynyt vapaita järjestämään syyslomaksi. Kun puoliso tekee kotona etätöitä, sitä ongelmaa ei ole koskaan ollut.

— Syysloma on ehdottomasti hyvä asia. Se katkaisee mukavasti pimeän ja pitkän syksyn, joka muuten voi olla lapsille raskas. Keväällä niitä katkaisukohtia on useampia, kun on hiihto- ja pääsiäislomaa. Meille kaikille työssä olevillekin syysloma on tarpeen, Kaisa Alanne sanoo.

Isompienkin lasten kanssa puuhaillaan lomalla

Tuulikki Tuomisalo Kiikoisista kertoo olevansa eläkkeellä eikä varsinaista syyslomaa hänellä ole.

Tuulikki Tuomisalo lähtee neljän hengen porukalla muutamaksi viikoksi etelään pakoon Suomen koleaa, pimeää ja sateista syksyä.

— Ihan pian olen lähdössä muutamaksi viikoksi Fuengirolaan. On kiva päästä täältä kylmästä pois.

Hänestä lämpö ja valo keskellä pimeää syksyä on mukava piristys.

— Ei tarvitse kävellä vesisateessa tai loskassa. Syksyllä ja keväällä käymme yleensä etelässä virkistäytymässä. Kesät ollaan kotimaassa. Tällä kertaa mummia ei tarvittu auttamaan edes lastenlasten kaitsemisessa. Nyt on helppo lähteä. Mielelläni heitä kaitsen, jos tarvetta on, Tuulikki Tuomisalo kertoo.

Pieksämäkeläinen Anne Tiitinen kertoo, että hänen syyslomansa ja sen ajankohta on vielä mietinnässä.

Anne Tiitisen syyslomasuunnitelmat ovat vielä tekemättä, mutta hän sitä mieltä, että syyslomaa tarvitsevat sekä aikuiset että kouluikäiset.

— Voi olla, että pidän meidän alueen koulujen syysloman aikaan muutaman päivän lomaa. Vaikka lapset ovat jo isoja, olisi kiva puuhailla heidän lomansa aikaan yhdessä jotain.

— Varsinaiset syyslomasuunnitelmat vielä puuttuvat. Mies on houkutellut minua heidän kanssaan lintumetsälle. Se on ollut monena syksynä ohjelmassa ja olemme olleet siellä makkaranpaistossa. Syyslomamatkaa ei ole suunniteltu paitsi, jos Tallinnassa pistäydytään, Anne Tiitinen arvelee.

"Syysloma on pakon sanelema juttu"

Mikkeliläinen Otto Niilonen on tehnyt torikauppaa Mikkelissä 1970-luvulta lähtien.

Otto Niilosen mukaan työelämän tiukka tahti vaatii vastapainoksi syysloman.

— Pakkohan Mikkelissä on olla syyslomalla, kun ei ole asiakkaita. Minulla on loma silloin, kun päätän sen pitää.

Niilonen moittii mikkeliläisten laiskuutta käydä toriostoksilla.

— Pulma on se, että täällä ei ole torilla asiakkaita. Tori ei pyöri, jos ympäristön asukkaat eivät siellä käy. Torihan on tarkoitettu pienyrittäjille, mutta asiakkaat täältä puuttuvat. Syysloma on pakon sanelema juttu. Syysloma on toki tarpeen myös työelämässä, Otto Niilonen sanoo.