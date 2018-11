Jari Latvanen lähtee HKScanista — Myös hallituksen puheenjohtaja vaihtui, uuden toimitusjohtajan haku käynnistyi

HKScanin johto vaihtuu. Toimitusjohtaja Jari Latvanen jättää tehtävänsä välittömästi, kerrotaan HKScanin tiedotteessa.

Latvanen on toiminut konsernin toimitusjohtajana lokakuun lopusta 2016 alkaen. Yhtiön hallitus on käynnistänyt hakuprosessin uuden toimitusjohtajan valitsemiseksi.

Latvanen on Pertunmaan kesäasukas.

HKScanilla on Mikkelissä yksikkö, jossa valmistetaan ruokaa ja joss työskentelee tuotannon sekä logistiikan työntekijöitä.

Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Reijo Kiskolan, joka on toiminut yhtiön hallituksessa huhtikuusta. Kiskolalla on vankka kokemus elintarvikealan kansainvälisistä johtotehtävistä, ja hän on riippumaton yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Mikko Nikula jättää tehtävänsä yhtiön hallituksen puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä välittömästi.

HKScan Oyj:n toimitusjohtajan tehtävää hoitaa toistaiseksi hallituksen puheenjohtaja Reijo Kiskola.