Essoten alueella koronaepidemia on perusvaiheessa – Viikonloppuna ei ilmaantunut uusia tartuntoja

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän eli Essoten alueen koronatartuntatilanne on hallinnassa. Viikonloppuna ei löytynyt uusia positiivisia testituloksia.

– Tilanne on rauhallinen. Olemme edelleen perusvaiheessa toisen aallon suhteen. Ilmaantuvuusluku on laskenut viime viikkoina, kertoo Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essotessa on koronaepidemian aikana tehty koronatesti lähes 15 700 ihmiselle. Koronatartuntoja on ollut 168 kappaletta.

Sairaalahoitoa on Essoten alueella tarvinnut tähän mennessä 19 ihmistä. Viime keväänä kaksi heistä menehtyi.

Tällä hetkellä sairaalahoidossa on muutamia koronapotilaita.

Selvitä rajoitukset

Koko maan epidemiatilanne on huolestuttavampi, sillä uusien koronavirustartuntojen määrä on noussut kuukauden sisällä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan merkittävästi. Syyslomaa viettävien on syytä tutustua sairaanhoitopiirikohtaisiin rajoituksiin ennen matkalle lähtöä.

Esimerkiksi Puolustusvoimat on tiedottanut maanantaina 20 uudesta varusmiesten koronavirustartunnasta ajalta 6.–18. lokakuuta. Kolme henkilökuntaan kuuluvaa on myös saanut tartunnan.

Varusmiesten tartunnat ovat yleensä ilmenneet lomajaksoilla, eivätkä he ole ehtineet altistaa muita varuskunnassa olevia. Uusia koronavirustartuntoja on todettu muun muassa kahdeksalla Karjalan prikaatissa palvelevilla varusmiehellä.