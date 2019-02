USA:n presidentinvaalien jälkeen ilmapiiri on muuttunut. Vaaliviranomaiset vielä pohtivat vaalihäirintäuhkan vakavuutta, mutta korostavat varautumista.



Oikeusministeriö on tiukentamassa toimia vaalihäirintää vastaan.

Vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo, että ilmiö on kasvussa ja että myös Suomen tulee terästäytyä tässä asiassa.

— Kyse on varautumisesta. Emme oikeastaan tiedä, onko todellista uhkaa, mutta kannattaa varautua kaikkeen, sanoo Jääskeläinen.