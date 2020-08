Urpolan koulu vaati vielä kerran linjakeskustelun – Purkutyöt saivat lisärahansa

Mikkelin kaupunki varautuu nykyisen Urpolan koulun purkamiseen suunnitellusti.

Kaupunginvaltuusto myönsi maanantain kokouksessaan purkutöihin 200 000 euron lisämäärärahan. Purkukustannukset ovat nykyarvion mukaan 400 000 euroa.

Koulussa ei ole enää opetusta, sillä oppilaat ovat siirtyneet lukukauden alusta väistötiloihin ammattikorkeakoulun kampukselle.

Purkutyöt käynnistyvät näillä näkymin lokakuussa.

Kaupunginvaltuusto ei ollut päätöksenteossa yksimielinen.

Raimo Heinänen (ps.) esitti, että purkurahoitusta ei myönnetä ja että koko kouluratkaisu tulee panna uuteen valmisteluun. Heinäsen mukaan Urpolan koulu olisi saneerattavissa takaisin opetuskäyttöön. Muu valtuusto oli eri mieltä ja katsoi, että linjaukset kouluverkosta ja rakentamisista on tehty ja että niiden mukaan edetään.

Muun muassa Pekka Pöyry (kesk.) katsoi, että päätökset kouluverkon uusimisesta on tehty ja sillä linjalla tulee edetä edelleen.

Jarno Strengell (sd.) puolestaan kyseli, mitä ratkaisuja Urheilupuiston ja Moision koulun oppilaiden opetustiloille tehdään, jos Urpolaan ei tulisi uutta aluekoulua.

Äänestyksessä Heinäsen esitys palautuksesta hävisi selkeästi äänin 47–2, joten valtuusto hyväksyi purkamisen vaatiman rahoituksen.

Teknisen johdon mukaan purku-urakka on kilpailutettu ja rahoitus riittää.

Uuden koulun rakentaminen maksaa runsaat 27 miljoonaa euroa. Purkukulut kuuluvat käyttötalouteen ja ne tulevat koko hankkeen päälle.

Eteläisen aluekoulun rakentamisen on määrä alkaa syksyllä 2021.

Energiayhtiöosakkeita ostetaan

Periaatteellista sävyä oli myös energiayhtiön osakkeiden oston lisämääräraharatkaisussa.

Kaupunki ostaa yksityiseltä osakkeenomistajalta erän energiayhtiö Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeita.

Valtuusto myönsi osakkeiden ostamiseen 200 000 euron lisämäärärahan.

Ennalta määräämättömien osakkeiden ostoihin talousarviossa on rahaa 240 000 euroa. Rahat on käytetty kahteen vastaavaan osakekauppaan, joista on tehty päätökset keväällä. Näihin kauppoihin meni budjettirahaa 234 000 euroa.

Osakekauppa ei vaikuta suureen kuvaan energiapolitiikasta ja tasejärjestelyistä. — Pekka Pöyry

Uusi lisämääräraha irrotetaan teknisenä budjetin sisäisenä siirtona Urpolan koulun hankkeesta ja käytetään osittain uuteen kauppaan.

Osakekauppa herätti kovaa keskustelua valtuustossa ja vaati äänestyksen.

Soile Kuitunen (sd.) uusi kaupunginhallituksessa tekemänsä esityksen ja esitti, että rahaa ei osakekauppaan osoiteta.

Kuitunen perusteli esitystään taloustilanteella sekä sillä, että energiaomistuksesta tehtävät linjaukset ja energiatyöryhmän työ ovat kesken.

Osakekauppa vaati pitkän keskustelun

Satu Taavitsainen (sd.) kannatti Kuitusta ja halusi muistuttaa mahdollisesta päättäjien jääviydestä.

Päätös koski lisämäärärahaa, ei vielä kauppaa, mutta Taavitsainen totesi, että raha on korvamerkitty tähän kauppaan.

Taavitsaisen mukaan "homma haisee". Hän kummasteli sitä, että kun budjettiin varattu kohderaha on loppu, miksi nyt pitää myöntää lisää rahaa juuri tälle kohteelle.

Muu valtuusto oli eri linjalla. Pekka Pöyry kannatti rahoitusta. Hänen mukaansa osakekauppa ei vaikuta suureen kuvaan energiapolitiikasta ja tasejärjestelyistä.

Juhani Oksmanin (kok.) mukaan kauppa on strategisesti tärkeä ja lisää kaupungin SSS-osakeomistusta.

Äänestyksessä Kuitusen esitys kaatui äänin 38–10.

Kaupunki ei ole julkistanut, keneltä eri kaupoissa osakkeita on ostettu tai mikä on ollut osakkeen hinta.

Maanantaina syntyi poikkeus, sillä kesken käsittelyn päättäjille viestitettiin uusimman osaketarjouksen tekijän nimi. Nimeä ei kuitenkaan annettu julkisuuteen maanantaina.

Ecosairilan tonttimaalle hinta

Kaupunki on määritellyt uuden Ecosairilan kiertotalousalueen teollisuustonttien hinnoittelun.

Tontit Ecosairilassa maksavat viisi euroa neliöltä. Hinnoittelua noudatetaan kaava-alueen kaikkien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueilla.

Kaupunki teetti ulkopuolisella konsultilla arvion hinnoittelusta. Arvioita tehtiin kaksi. Toisen mukaan koko Metsä-Sairialan teollisuusalueen rakennuspaikkojen markkina-arvo on 3,50 euroa maaneliömetriltä ja toinen taas laski hinnaksi kortteleittain vaihdelle 6–7 euroa neliöltä.

Kaupunki päätyi viiden euron neliöhintaan, joka on tavanomaista varasto- ja teollisuustonttia selvästi huokeampi. Normaali valtuuston hyväksymän hinnoittelun mukainen teollisuustontin hinta olisi hieman yli 11 euroa neliöltä.