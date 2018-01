Uutisen takaa: Essote lupasi palveluoppaassa liikaa mäntyharjulaisille ja tiedottaminen unohtui — Vieläkin on epäselvää, tuleeko lääkäripäivystystä iltoihin Essoten tiedotusmokan korjaaminen oli niin vaikeaa, etten ole vieläkään pystynyt kertomaan oikeaa tietoa Mäntyharjun lääkäripäivystyksestä, kirjoittaa Tanja Rihu. Tanja Rihu.

Mäntyharjulaisen silmin katsottuna Essoten vuosi 2018 ei lähtenyt ihan täydellisesti käyntiin.

Suuren kuntayhtymän paikallisista palveluista ehkä tärkein, terveyskeskus, tai hienosti sanottuna hyvinvointikeskus, on saanut kärsiä aikamoisista tiedotusongelmista.



Sotku alkoi joulun jälkeen, kun Essote lähetti palveluoppaansa kaikille kotiin.

Selkeässä kirjasessa kerrottiin, että Mäntyharjun teekoon lääkäripäivystys on totutun aukioloajan (ma-pe 8-16) lisäksi avoinna neljänä päivänä viikossa kuuteen saakka sekä lauantaisin muutaman tunnin.



Ennen kuin mäntyharjulaiset ehtivät riemuita laajentuneista lääkäripalveluistaan, yksi terveyskeskuksen työntekijöistä päätti oikaista tiedot Facebookin Mäntyharju-foorumissa.

Myös Essoten verkkosivuilla pysyivät koko ajan entiset aukioloajat.





Vaikka ”kaikki” on nykyisin verkossa, netittömiäkin ihmisiä vielä on olemassa.

Heille palveluoppaan virheet selvisivät vasta terveyskeskuksen ovella, jossa sielläkin tökötti lappu ”lääkäripäivystys ma-pe 8-16” pitkälle tammikuuhun — Ihan kuin koskaan ei mitään muuta olisi kerrottukaan.



Tällä viikolla ilmoituspaperia oli muokattu muotoon, jossa iltapäivystyksestä ja lauantaista ylipäätään mainittiin.









Essoten tiedotusmokan korjaaminen ei kuulu medialle, mutta paikallisten ihmisten ihmettelyt saivat minut tarttumaan asiaan.

Se ei ollutkaan ihan yhdellä puhelulla hoidettu homma.



Sain erittäin sekavia ja ristiriitaisia tietoja. Tiedotusvastuussa oleva viranhaltija kertoi esimerkiksi, että talossa on kahtena päivänä lääkäri käytettävissä kuuteen saakka.

Kun kysyin samaa asiaa terveyskeskuksen asiakaspalvelupisteestä, sain yksiselitteisen vastauksen, ettei neljän jälkeen iltapäivällä enää pääse lääkärille.



Lauantain lääkäripäivystyksestä selvisi se, että Juvalla ja Kangasniemellä tammikuussa alkanut palvelu tulee Mäntyharjuun ”niin pian kuin mahdollista” ja viimeistään kesäkuussa.

Alkaako iltapäivystys (ma-to 16-18) Mäntyharjussa jossain vaiheessa, sitä en vieläkään tiedä. Pahoittelen.





Ihmettely on Mäntyharjussa nyt jo hiljentynyt. Ehkä siksi, että mitään ei tavallaan menetetty, koska entiset aukioloajat jäivät voimaan.

Myöhäisemmät ilta-ajat, saati lauantait, taisivat kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta.



Liikaa ei kukaan viitsi maalaispitäjässä vaatia, koska koko Essoten aluetta riivaava lääkäripula on kaikkien tiedossa.

Ajatellaan, että asiat voisivat olla vielä huonomminkin.



Siitähän tässäkin on kysymys, että palveluoppaassa tuli luvattua vähän liikoja ennen kuin selvisi, ettei lääkäreitä iltojen ja lauantain päivystyksiin löydy.









Palaute pahasta tiedotusmokasta meni väärään paikkaan, jos ja kun kiukuttelut saivat kokea terveyskeskuksen työntekijät.



Siellä kun tehdään Essoten päättämillä voimavaroilla erittäin hyvää työtä.

Kävin sen ihan itse alkuviikolla lapseni kanssa kokemassa.