Ken on heistä paras asiakaspalvelija? Nämä viisi huikeaa mikkeliläistä saivat eniten ääniä Länsi-Savon kyselyssä, äänestä nyt oma suosikkisi voittoon!

Länsi-Savo kysyi lukijoiltaan, kuka on Mikkelin seudun paras asiakaspalvelija. Vastauksia tuli lähes 300 ja eri ehdotuksia kymmeniä. Seuraavat viisi asiakaspalvelijaa saivat eniten ääniä. Nyt on sinun vuorosi päättää, kuka heistä on Mikkelin seudun paras asiakaspalvelija!

Irina Ravantti, Ravintola Kallioniemi ja Ristiinan K-market

Jaakko Avikainen Irina Ravantti

Ristiinassa tällä hetkellä asuva Irina Ravantti on mikkeliläisille tuttu monesta yhteydestä. Kantakaupunkilaiset muistavat hänet Päivänpaiste-luontaistuotekaupan yrittäjänä ja Sun Saimaa -kahvilasta, ristiinalaiset taas ravintola Kallioniemen ”emäntänä” ja nykyisin myös työntekijänä Ristiinan K-marketista.

Ravantti kertoo, että asiakaspalvelu on hänen elämänsä suola. Länsi-Savo kyselyssä Ravanttia kehuttiin aina ystävälliseksi, kuuntelevaksi ja hymyileväksi. Hänen kehuttiin tartuttavan riemua myös asiakkaisiin, ja hänen hersyvä naurunsa ja kiireetön palvelunsa saa kiireen keskellä asiakkaan tuntemaan itsensä tervetulleeksi ja huomioiduksi.

Joillekin kyselyyn vastaajille päivän piristykseksi riittää, että he näkevät Irinan aurinkoiset kasvot. Kyselyssä vinkattiin, että Ravantilla olisi faneja myös Mikkelin ulkopuolella, sillä hän käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa.

Roope Nykänen, Wilma & Wihtori

Jaakko Avikainen Roope Nykänen

Jotkut mikkeliläiset ovat voineet törmätä Roope Nykäseen kirpputori-kahvila Wilman & Wihtorin ovilla jo silloin, kun Nykänen oli vasta lapsi. Perheyrityksessä jo lapsena mukana ollut Nykänen muistaa pitäneensä asiakkaille ovia auki jo taaperona.

Roope Nykänen kertoo, että parasta asiakastyössä on se, kun asiakkaalle jää kohtaamisesta hyvä mieli. Kliseisesti sanottuna, hän haluaa kohdella asiakkaita niin kuin hän toivoo että häntä itsekin asiakkaana kohdeltaisiin. Hän kyselee asiakkailta kuulumisia ja joskus vie asiakkaalle ostoksetkin autoon asti, jos tilanne sitä vaatii. Joistakin kanta-asiakkaista on tullut jo kuin perhettä.

Länsi-Savon kyselyssä Nykästä kehuttiin aina hyväntuuliseksi ja kohteliaaksi nuoreksi mieheksi. Nykäsestä kerrottiin, että hän kohtaa jokaisen asiakkaan henkilökohtaisesti ja huomioi kaikki yksilöinä. Eräs kyselyyn vastannut totesi, että Nykänen on yksinkertaisesti ”ihan mieletön tyyppi”.

Leila Häkkänen, Ravintola Pruuvi

Taru Hokkanen Leila Häkkänen

Jos jokin mikkeliläisessä ravintolamaailmassa pysyy, se on Pruuvin tarjoilija Leila Häkkänen. Hänellä on takanaan pitkä työhistoria, sillä ensimmäistä kertaa hän asteli ravintolaan töihin vuonna 1975. Vanhemmat eivät päästäneet häntä lentoemännäksi, joten nuori nainen päätti lähteä ravintola-alalle.

Ensimmäiset vuodet Häkkänen työskenteli pubin puolella. Enää hän ei tosin pubiin töihin menisi, sillä vastaan voisi tulla jo ”lapsenlapsenlapsia”.

Häkkänen kuvailee asiakaspalvelutyön ja erityisesti ravintola-alan työn olevan palkitsee ja vangitsevaa. Jos hän voittaisi äänestyksen, omistaisi hän voiton kaikille ravintolatyöntekijöille.

Häkkästä kuvailtiin Länsi-Savon kyselyssä ”aivan loistavaksi asiakaspalvelijaksi”, joka on aina hyväntuulinen ja osaa asiansa. Lisäksi hänen kerrotaan olevan sydämellinen ja puhelias ravintola-alan ammattilainen, jolla on vankka ammattitaito.

Marja-Leena Savikurki, Mikalo

Jaakko Avikainen Marja-Leena Savikurki

Asukassihteerinä vuokra-asuntoyhtö Mikalolla työskentelevän Marja-Leena Savikurjen työnkuva on laaja: hän tekee esimerkiksi asukasvalintaa ja vuokrasopimuksia.

Savikurjen työssä tärkeintä on se, että asunnon etsimisessä otetaan huomioon ihmisten tarpeet. Yhdessä uutta asuntoa etsivän kanssa hän yrittää löytää asiaan aina parhaan ratkaisun. Uuden asunnon saaminen kun on aina iloinen asia, vaikka elämässä menisi muuten vähän huonomminkin. Tärkeintä on, että ihmiselle löytyy oikea ratkaisu ja hän tulee kuulluksi.

Länsi-Savon kyselyssä Savikurkea kuvailtiin äärimmäisen helposti lähestyttäväksi asiakaspalvelijaksi isolla A:lla. Hän on kuunteleva ja kannustava niin puhelimessa, sähköpostitse kuin livenäkin. Hän selvittää asiat, jos ei heti tiedä johonkin asiaan vastausta.

Eräs kyselyyn vastannut kertoi, että Savikurki kuuntelee oikeasti ja aidosti asiakasta ja on ”ihan paras”. Vastauksessa oli myös sydän perässä.

Sonja Torniainen, Mikkelin teatteri

Jaakko Avikainen Sonja Torniainen

Mikkelin teatterin lipunmyynti on vaihdellut teatterilta Mikkelin torille ja Akselin kauppakeskukseen, mutta yksi on aina seurannut mukana: nimittäin lippukassanhoitaja Sonja Torniainen.

Hän on työskennellyt Mikkelin teatterilla noin viisi vuotta. Hänen mielestään asiakaspalvelussa tärkeintä on asiakkaan kohtaaminen. Hän iloitsi saamistaan kehuista, sillä hänen mielestään se kertoo, että hän on onnistunut työssään.

Länsi-Savon kyselyssä Torniaista kuvailtiin aina ystävälliseksi ja sydämelliseksi. Hänen kerrottiin olevan kuin luotu kohtaamaan ihmisiä. Vastauksissa kerrottiin, että Torniainen selvästi pitää työstään, se näkyy jo naamasta. Myös Torniaisen asiantuntemusta teatterin esityksistä kehuttiin.

Todellista asiakaspalveluhenkeä Torniainen osoitti myös haastatteluhetkellä, sillä hän kertoi soittavansa toimittajalle pian takaisin, sillä nyt tulee asiakkaita. Asiakas on aina ensimmäinen!

Äänestää omaa suosikkiasi lähettämällä sähköpostiviestillä haluamasi ehdokkaan nimi osoitteeseen toimitus@lansi-savo.fi Äänestysaikaa on tapaninpäivään 26. joulukuuta asti.