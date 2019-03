Poliisin julkaiseman katuturvallisuusindeksin mukaan Mikkeli on alueensa kunnista turvattomin. Mikkelin indeksiluku on vain 78,94. 15 suurimmasta kunnasta turvallisimmaksi on luokiteltu Lappeenranta, jonka indeksiluku oli 124,34. Mikkelissä on turvallisempaa kuin Vantaalla, joka sijoittui suurten kuntien vertailussa sijalle 13 indeksiluvullaan 76,94. Luvut käyvät ilmi Helsingin Sanomien 5.3. julkaisemassa selvityksessä.

Turvallisuusindeksissä on HS:n mukaan huomioitu muun muassa pahoinpitelyt, ryöstöt, rattijuopumukset ja vahingonteot, kun taas henkirikokset ja seksuaalirikokset eivät vaikuta indeksiin.

Rikosten määrät on suhteutettu kunnan asukaslukuun, ja vakavammat rikokset saavat suuremman painoarvon kuin lievemmät.

HS:n mukaan koko Suomen katuturvallisuus on poliisin laatiman indeksin perusteella parantunut yhtäjaksoisesti lähes koko 2010-luvun ajan.

Muut lähiseudun kunnat ovat huomattavasti turvallisempia kuin Mikkeli. Pertunmaan turvallisuusindeksi oli viime vuonna alueen kunnista korkein (197,92), Juvan toiseksi korkein (146,69) ja Puumala tuli kolmanneksi (140,43)

Indeksilukujen tulkinta voi olla haasteellista

Rikosylikomisario Sami Asikainen Itä-Suomen poliisista kertoo, että katuturvallisuusindeksiin vaikuttavat monet seikat, eikä korkean indeksiluvun saanut kunta välttämättä ole turvallisempi kuin pienemmän luvun saanut. Indeksi voi esimerkiksi laskea, jos poliisi tehostaa valvontaa, minkä johdosta paljastuu enemmän rikoksia. Tämä siis voi johtua poliisin lisääntyneestä aktiivisuudesta, eikä niinkään rikosten lisääntymisestä ja turvallisuuden huonontumisesta. Myös ihmisten herkkyys ilmoittaa rikoksista vaihtelee ja vaikuttaa indeksilukuun.

— Yksin katuturvallisuusindeksin perusteella en tekisi kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, toteaa Asikainen.

Helsingin Sanomien artikkeli aiheesta löytyy täältä.